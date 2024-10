Blick Sport

Romain et Melvin, deux amis passionnés de football et fervents supporters, se sont lancés dans une aventure incroyable: parcourir 800 kilomètres à pied de Paris à Marseille. Romain, fidèle au PSG, et Melvin, inconditionnel de l’OM, ont mis de côté leurs divergences sportives pour soutenir une cause bien plus importante. Leur objectif? Collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer en partenariat avec l’Institut Paoli-Calmettes, une institution marseillaise spécialisée dans la lutte contre le cancer.

Le périple des deux hommes, initié en septembre, a duré plus de trois semaines, durant lesquelles ils ont bravé le mauvais temps, la fatigue et les douleurs. Malgré leurs différences sportives, ils ont réussi à unir leurs forces pour récolter 3 000 euros pour l’Institut Paoli-Calmettes. Cette somme soutiendra les recherches médicales et les traitements des patients atteints de cancer. À chaque étape, ils ont reçu le soutien de leurs communautés respectives et de nombreux donateurs touchés par leur initiative.

Leur aventure a atteint son apogée dimanche, car ils ont assisté ensemble au Classico OM-PSG au Vélodrome, symbole de leur union face à la maladie. Mais, bien sûr, le terrain a sa propre vérité et la large victoire du PSG (3-0) a fait bien plus plaisir à l'un qu'à l'autre...

Le défi relevé par Romain et Melvin est un bel exemple de résilience et de solidarité, démontrant que parfois, même des supporters opposés peuvent se retrouver dans une cause commune, donnant à leur amour pour le football une dimension plus humaine. Un beau message, malheureusement pas toujours compris par tout le monde. En route pour le match retour à Paris maintenant?