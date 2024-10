Peter Zeidler, ancien entraîneur de Sion et de Saint-Gall, a dû quitter Bochum après seulement quatre mois en fonction. Selon les informations de Blick, un entraîneur suisse est en pole position pour remplacer l'Allemand: Urs Fischer.

Le VfL Bochum ne va pas bien du tout: un point en sept matchs de Bundesliga et l'élimination en Coupe d'Allemagne.

Tobias Wedermann

«Je suis heureux d'être ici, au VfL Bochum, et je me réjouis d'entraîner en Bundesliga», déclarait Peter Zeidler début juin, après son transfert du FC Saint-Gall au VfL Bochum. Plus de quatre mois après son entrée en fonction, son temps est déjà terminé. Avec un seul point en dix matches, le club de la Ruhr occupe la dernière place du classement de la Bundesliga. Peter Zeidler n'a pas pu fêter une seule victoire en match officiel avec son équipe - même pas en coupe, où Bochum a perdu contre Jahn Regensburg (2. Bundesliga). Le directeur sportif Marc Lettau doit également quitter le club.

Beaucoup de travail attend Ilja Kaenzig, le directeur général suisse du VfL Bochum. Et pour le nouvel entraîneur, un programme titanesque. Avec le Bayern Munich, l'Eintracht Francfort, le champion Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart, les quatre prochaines journées ne seront que des matchs de haut niveau. Quant à savoir qui pourrait être ce nouvel entraîneur, la piste mène à la Suisse. Selon les informations de Blick, Urs Fischer (58 ans) est le candidat numéro un du club de Bochum. Les premiers entretiens informels auraient déjà eu lieu - mais sans plus.

Pour le technicien de 58 ans, il s'agirait du deuxième mandat en Bundesliga après Union Berlin. Dans la capitale allemande, Urs Fischer a mené le club de la 2e Bundesliga à la Champions League pendant cinq ans, jusqu'à ce que la collaboration prenne fin en novembre de l'année dernière. Dernièrement, Urs Fischer a régulièrement été mis en relation avec des clubs - par exemple avec le VfL Wolfsburg après le licenciement de Niko Kovac ou plus récemment avec le champion suisse Young boys. A Bochum aussi, Urs Fischer était déjà un candidat sérieux au printemps dernier. La deuxième tentative pourrait être la bonne pour le Suisse.