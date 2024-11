La Nati est sous pression! Lors du match de vendredi contre la Serbie, elle doit non seulement impérativement gagner pour rester en course pour le maintien en Ligue des Nations A, mais il faudra même vraisemblablement gagner par deux buts d'écart.

1/5 Murat Yakin est confronté à une tâche compliquée. Photo: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner

Après un seul point lors des quatre premiers matches, la Nati est menacée de relégation directe en Ligue des Nations! Pour espérer terminer troisième, elle doit impérativement gagner contre la Serbie ce vendredi au Letzigrund.

La confrontation directe pourrait être décisive

«Nous avons notre destin entre nos mains», se réjouit l'entraîneur Murat Yakin. Mais pour que la Nati puisse encore le dire après le match, elle doit gagner au moins 2-0, car elle a perdu 0-2 au match aller à Leskovac. En effet, en cas d'égalité de points, c'est la confrontation directe qui détermine le classement.

Si la Suisse gagne 2-0, les choses se compliquent, car les deux équipes auraient alors le même nombre de points et la confrontation directe serait équilibrée. C'est alors la meilleure différence de buts sur l'ensemble des matches qui compte, puis le plus grand nombre de buts marqués. Comme les deux équipes auraient la même différence de buts, mais que la Nati aurait marqué trois buts de plus, elle s'envolerait avec un petit avantage pour Ténériffe, où elle jouera contre l'Espagne lundi. La Serbie reçoit elle le Danemark.

Murat Yakin croit aussi à une victoire en Espagne

Une victoire avec seulement un but de différence ce vendredi n'aiderait donc que très peu la Suisse, car la Nati devrait alors impérativement marquer des points en Espagne. Du point de vue de Murat Yakin, seule une victoire est cependant importante ce vendredi, quel que soit le score. Car, selon le coach de la Nati, la Suisse a déjà prouvé qu'elle pouvait gagner en Espagne. Peu avant la Coupe du monde au Qatar, la Suisse a en effet gagné 2-1 à Saragosse lors de la dernière campagne de la Ligue des Nations.

Si la Nati gagne contre la Serbie 3-1, 4-2 ou 5-3 ou avec une différence de plus de deux buts, la situation sera claire. Elle peut alors s'assurer la troisième place en gagnant en Espagne, mais aussi se permettre une défaite contre le champion d'Europe si la Serbie perd également contre le Danemark.

Mais s'il n'y a qu'une différence d'un but, même une victoire contre l'Espagne ne servirait à rien si, dans le même temps, la Serbie gagnait contre le Danemark.