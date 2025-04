1/6 Frustration pure à Valladolid: Eray Cömert se retrouve au milieu d'une dispute qui s'envenime sur le banc.

Joël Hahn et Pascal Keusch

C’est une nouvelle soirée amère de Liga à Valladolid. L’équipe locale, emmenée par l’international Eray Cömert, subit une lourde défaite 4-0. Sur l’ensemble des 90 minutes, elle ne parvient à cadrer que cinq tirs. Pour ne rien arranger, le milieu de terrain Mario Martín est expulsé, écopant d’un carton rouge.

La tension monte aussitôt. Luis Pérez, notamment, semble vivre cette déroute comme une affaire personnelle. À la 60ᵉ minute, l’attaquant Juanmi Latasa et Eray Cömert sont remplacés, et la situation dégénère sur le banc.

Quelques instants après leur sortie, Pérez s’adresse sèchement à Latasa – une scène captée par les caméras. L’attaquant, impassible, ignore presque complètement son coéquipier. Puis tout s’accélère: hors de lui, Pérez tente soudain de frapper Latasa au visage. Cömert intervient immédiatement, retient Pérez et tente d'apaiser les esprits. Ce sont des scènes désolantes que les téléspectateurs peuvent suivre en direct.

Le club doit prendre position

La scène est symbolique de toute la frustration accumulée par Valladolid cette saison. Le club, qui appartient depuis 2018 à l'ancienne star brésilienne Ronaldo, a perdu dix de ses onze derniers matches. Résultat: la dernière place, avec dix points de retard sur l'avant-dernière place. Le maintien semble impossible.

Cette frustration doit être transformée en «un plus grand engagement, une meilleure attitude et une meilleure performance» - «jamais en division et en confrontation», a déclaré la direction du club après le match. «Nous regrettons profondément l'image donnée par nos joueurs», a réagi le club.

L'entraîneur intérimaire Álvaro Ruio s'est également exprimé après le match: «Ce n'est pas la meilleure image que nous puissions donner. Ce sont deux joueurs qui sont amis. De tels moments peuvent être très tendus». La direction du club a même annoncé qu'elle prendrait des sanctions disciplinaires contre ce comportement.

Eray Cömert est prêté à Valladolid cette saison et devrait retourner à Valence cet été. Le défenseur est le deuxième Suisse à jouer pour le club de Ronaldo. Entre 2020 et 2023, Saidy Janko a également foulé la pelouse des «Blanquivioletas».