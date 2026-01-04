Depuis plusieurs mois, le hors-jeu dans le monde du football fait débat. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas contre une modification de cette règle.

Blick Sport

Plus les jours passent et plus la règle «Arsène Wenger» commence à faire son bout de chemin dans le monde du football. Cette nouveauté dans le hors-jeu voudrait que l'attaquant ne soit indiqué dans une position illégale que si son corps dépasse entièrement celui de son défenseur. Un avantage certain pour l'offensive dans les rencontres.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné son avis à ce sujet à la «Gazzetta dello Sport». «Nous continuons d'examiner les règles, en nous demandant comment rendre le jeu plus offensif, plus attractif», a-t-il abordé d'emblée au média italien, en marge du Sommet Mondial du Sport qui se tient actuellement à Dubaï.

Il prend ensuite l'exemple de la proposition de l'ancien coach d'Arsenal. «Peut-être qu'à l'avenir, l'attaquant devra être complètement devant le défenseur pour être hors-jeu», a entre autres balancé Gianni Infantino. Ce qui est sûr, c'est que la FIFA cherche à développer un jeu plus rapide. «Nous évaluons également des mesures pour éviter les pertes de temps, a ajouté son président. Il est important que le jeu se déroule correctement, les interruptions doivent donc être réduites au minimum.» À voir quelles mesures seront prises ces prochains mois.