Ardon Jashari est brillant sur le terrain pour le Club Bruges.

Nicolas Horni

Depuis son départ pour la Belgique, la future star de la Nati Ardon Jashari se porte à merveille. Le milieu de terrain de 22 ans fait depuis longtemps partie des titulaires indiscutables à Bruges - et un transfert dans un grand championnat est déjà très sérieusement évoqué.

L'ancien joueur du FC Lucerne s'est cependant retrouvé ce dimanche à l'origine d'une action douteuse: après la victoire 3-1 dans le derby contre le Cercle, Ardon Jashari a traversé le terrain en courant avec un drapeau bleu et noir. Un adversaire s'est interposé et a tenté de l'arrêter. Mais Ardon Jashari a continué à courir vers la ligne médiane où il a enfoncé le drapeau dans le sol. Une réaction à une action similaire du Cercle il y a quelques années, selon sa défense.

«Que les voisins ne fassent pas semblant maintenant»

Le gardien du Cercle, Maxime Delanghe, se précipite alors sur lui, arrache immédiatement le drapeau planté sur la pelouse et le jette au sol. Tout près, des joueurs des deux équipes en viennent aux mains. Quelques instants plus tard, le calme revient dans le stade Jan Breydel – que les deux clubs se partagent – et aucun autre carton n'est distribué.

«Ce genre de choses arrive des deux côtés, c’est un geste sans conséquence», tempère l’entraîneur de Bruges, Nicky Hayen, après la rencontre. Mais il ne peut s’empêcher d’adresser une pique au rival local: «Les voisins ne doivent pas faire comme s’ils n’auraient pas fait pareil en cas de victoire. Ce genre de choses devrait être accepté.»

Le gardien de Bruges, Simon Mignolet, abonde dans ce sens: «Il faut savoir gérer aussi bien les défaites que les victoires. Je me souviens que le Cercle avait fait quelque chose de similaire il y a quelques années. Un peu de rivalité fait partie du jeu. En tant que sportif, il faut l’accepter.»