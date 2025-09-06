Retour sur la soirée de rêve de la Nati face au Kosovo

La Suisse avait besoin de se rassurer en ce début d'automne? C'est fait, et avec la manière! La victoire 4-0 face au Kosovo lance idéalement les qualifications pour la Coupe du monde.

La Suisse s'est complètement rassurée ce vendredi face au Kosovo. Photo: Pius Koller

Alyssia Heman

Murat Yakin et Franco Foda, les deux sélectionneurs, avaient pronostiqué une répartition du public à 50-50 avant le match. Mais la première impression, en arrivant au Parc Saint-Jacques, était celle d'une large majorité kosovare. Les drapeaux albanais et kosovars étaient partout dans les rues autour du stade, ceux de la Suisse étant plus discrets. Mais une fois le coup d'envoi donné, la donne était claire: une moitié du stade pour le Kosovo, une autre pour la Suisse! Au total, ce sont plus de 33'900 personnes qui se sont rendues ce vendredi au parc Saint-Jacques pour voir ce qui était annoncé comme un match compliqué pour la Suisse et qui s’est finalement transformé en une soirée de rêve pour les Helvètes.

Tout s’est joué en première mi-temps.

Le joueur le plus acclamé lors de l'annonce de la composition des équipes? Le capitaine suisse Granit Xhaka, sans aucun doute, a largement gagné le concours de popularité.

La Suisse a joué d’entrée haut sur le terrain, mettant de la pression sur l’adversaire, le poussant à commettre des fautes et à concéder de nombreux corners. C'est d'ailleurs d'un coup de coin parfaitement botté par Ruben Vargas que viendra le 1-0, son ballon atterrissant directement sur la tête de Manuel Akanji qui n’a plus eu qu’à le pousser dans le but. Les supporters suisses ont à peine eu le temps de célébrer le premier but, puisque c’est seulement trois minutes plus tard que Dan Ndoye trouvait Breel Embolo dans les seize mètres d'un ballon parfait par dessus la défense (25e, 2-0).

Breel Embolo, la star de la soirée

La Suisse portait même son avance à 3-0 grâce à Silvan Widmer, parfaitement servi par Fabian Rieder. La combinaison entre Breel Embolo et Dan Ndoye faisait également mouche peu avant l’heure de jeu: lancé face au but, Ndoye choisissait l’altruisme en décalant Embolo, qui concluait d’une superbe talonnade pour inscrire le 4-0.

La seconde période, plus tranquille, aurait pu voir Embolo s’offrir un doublé. Mais sa première tentative terminait dans les bras du gardien kosovar, tandis que la seconde était annulée pour hors-jeu.

Quelques petites sueurs froides ont bien traversé la défense suisse, mais Gregor Kobel a signé un deuxième blanchissage consécutif après celui face aux Etats-Unis en juin. Au coup de sifflet final, c’est un vrai soulagement pour les supporters: ils retrouvent une équipe non seulement victorieuse, mais séduisante dans le jeu. Reste désormais à voir ce que Murat Yakin concoctera pour le prochain rendez-vous face à la Slovénie.