Le football mondial perd l'une de ses légendes. Mircea Lucescu s'est éteint ce mardi à l'âge de 80 ans après avoir remporté 38 trophées au cours d'une très riche carrière.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Trente-huit trophées! Mircea Lucescu, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, est décédé ce mardi, quelques jours après avoir dirigé la Roumanie lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde. Hospitalisé, puis transféré aux soins intensifs, le Roumain s'est éteint en ce début de semaine.

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Après une déjà brillante carrière de joueur, qui l'a mené jusqu'en équipe nationale roumaine grâce à ses performances avec son club de toujours, le Dinamo Bucarest, «Il Luce» a entraîné plusieurs équipes de très haut niveau, comme l'Inter, Galatasaray, Besiktas et le Zénit Saint-Pétersbourg. Mais c'est en Ukraine qu'il a connu ses plus grands succès, avec le Dynamo Kiev, mais surtout à la tête du Shakhtar Donetsk. La conquête de la Coupe UEFA en 2009 reste l'un de ses plus grands faits d'armes. Il a également dirigé les sélections turques et roumaines.