Le Botafogo de John Textor interdit de recrutement

Le club brésilien de Botafogo, détenu par l'ex-propriétaire de l'Olympique Lyonnais John Textor, est frappé par une interdiction de recrutement de la FIFA entrée en vigueur mercredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Cette sanction a été prise en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada.

Champion du monde en 2022 avec l'Albiceleste, Almada, 24 ans, évolue actuellement à l'Atlético Madrid. Botafogo l'avait recruté en 2024, alors qu'il jouait à Atlanta United, franchise de la MLS nord-américaine. Il a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores avec le club de Rio de Janeiro, qui l'a ensuite prêté à Lyon en janvier 2025 puis vendu à l'Atlético en juillet.

Mais Atlanta United a porté plainte auprès de la FIFA, réclamant 21 millions de dollars d'impayés sur l'indemnité de transfert due par Botafogo, racheté en 2022 par John Textor. La FIFA a alors décidé de sanctionner le club brésilien d'une interdiction de recrutement lors des trois prochains marchés des transferts, selon le site de l'instance du football mondial.

Bientôt une solution?

Botafogo a affirmé être en contact avec Atlanta United pour tenter de trouver un accord, dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. «Les conversations ont été interrompues en raison des fêtes de fin d'année et vont reprendre prochainement», a déclaré le club carioca qui espère régulariser la situation «avant l'ouverture ou dès le début du prochain mercato», en janvier.

Botafogo et l'Olympique Lyonnais appartiennent au conglomérat Eagle Football Holdings et sont tous deux empêtrés dans des problèmes juridiques liés à leur endettement. Le magnat américain John Textor s'est mis en retrait de l'OL, qui a échappé de peu à la rétrogradation administrative en deuxième division française avant d'être repêché dans l'élite en juillet.