Les clubs ne disputent pas plus de match aujourd'hui que par le passé

Un rapport du Centre International d’Etude du Sport (CIES) sur le calendrier contredit une croyance fortement ancrée dans tous les esprits.

ATS Agence télégraphique suisse

Entre 2012 et 2024, le nombre moyen de rencontres par club et saison est resté stable juste au-dessus de 40. Seulement 5% des équipes disputent en moyenne plus de 60 matches par saison (matchs amicaux non inclus). En remontant encore plus dans le temps jusqu’à la saison 2000/01, ce constat est valable aussi pour les représentants du «Big 5» en Ligue des Champions, avec même une diminution du nombre moyen de matches officiels lors des trois dernières saisons.

Les ligues nationales ont de loin le plus de poids dans l’organisation du football mondial masculin. Entre 2012 et 2024, elles ont organisé 82,2% de toutes les rencontres disputées par les joueurs des 40 ligues analysées. Le deuxième plus grand organisateur, les associations nationales, ont organisé 10,2% des matchs, devant les confédérations (6,7%) et la FIFA (0,9%).

Selon les projections élaborées en prenant en compte les nouveaux formats de compétition, les joueurs des ligues analysées disputeront en moyenne le même nombre de minutes et 1,4% plus de matches toutes compétitions confondues (matches amicaux de club non inclus) lors des quatre prochaines années par rapport aux quatre dernières. La non-augmentation des minutes s’explique par la règle des cinq changements et les tendances observées en termes de taille des effectifs.