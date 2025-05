Présentateur-vedette de la BBC, Gary Lineker va rendre son micro un an avant l'échéance de son contrat. Il a partagé une vidéo propalestinienne critiquant le sionisme avec une émoticône en forme de rat, un symbole utilisé par l'Allemagne nazie pour décrire les juifs.

Gary Lineker va quitter prématurément son poste à la BBC. Photo: Alastair Grant

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe audiovisuel britannique l'a annoncé lundi, quelques jours après un message à caractère antisémite que l'ex-attaquant dit avoir partagé par erreur.

Figure très populaire en Angleterre, Gary Lineker (64 ans) présente depuis 1999 la très suivie émission de football «Match of The Day», un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond.

L'ancien international anglais devait initialement laisser sa place sur le plateau de «MOTD» à l'issue de l'actuelle saison, mais continuer son aventure sur la chaîne publique durant un an, le temps de commenter la Coupe d'Angleterre 2025/26 puis la Coupe du monde à l'été 2026.

Il a partagé une vidéo propalestinienne

Le présentateur le mieux payé de la BBC, avec un salaire estimé à 1,6 million d'euros environ, s'est finalement retiré de manière prématurée après avoir déclenché une polémique. Il a partagé la semaine dernière une vidéo propalestinienne critiquant le sionisme avec une émoticône en forme de rat, un symbole utilisé par l'Allemagne nazie pour décrire les juifs.

L'ex-buteur de Leicester, du FC Barcelone ou encore de Tottenham, a assuré ne pas connaître la symbolique de cette image et plaidé une «erreur», avant de s'excuser «sans réserve».

«Gary a reconnu l'erreur qu'il a commise. En conséquence, nous avons convenu qu'il se retirerait de son poste de présentateur à la fin de cette saison», a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie, dans un communiqué où il loue le travail de Lineker: «Sa passion et ses connaissances ont façonné notre journalisme sportif et lui ont valu le respect des amateurs de sport du Royaume-Uni et d'ailleurs».