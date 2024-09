Comment empêcher les commotions cérébrales dans un sport de contact comme le football? Et surtout, comment les prévenir et bien les gérer? La FIFA s'empare du sujet au travers d'une campagne de sensibilisation.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La FIFA a lancé une campagne de sensibilisation sur les commotions cérébrales, mettant en lumière les dangers de cette blessure invisible mais potentiellement grave. Une commotion cérébrale est un traumatisme crânien causé par un choc à la tête ou au corps, avec des symptômes qui peuvent apparaître jusqu'à 72 heures après l'impact. Parmi les signes courants, on retrouve maux de tête, troubles de la vision, nausées, étourdissements ou encore sensibilité à la lumière.

Si un joueur présente des signes alarmants tels que vomissements, perte de conscience ou confusion, il doit être retiré immédiatement du jeu et pris en charge par un professionnel de santé. En cas de diagnostic confirmé, le joueur doit suivre une période de repos adaptée, où les activités intellectuelles et physiques sont réduites. Les symptômes persistent généralement pendant quatre semaines, mais certaines personnes peuvent avoir des séquelles plus longues, nécessitant une prise en charge spécialisée.

L'importance du protocole du retour au jeu

Reprendre le jeu trop tôt peut aggraver la situation, avec des risques accrus de blessure supplémentaire ou, dans des cas extrêmes, de mort. La FIFA insiste donc sur l'importance du protocole de retour au jeu, conçu pour protéger la santé des joueurs, surtout des plus jeunes, dont la récupération est souvent plus lente.

Cette initiative vise à garantir la sécurité sur les terrains et à informer les joueurs, entraîneurs et médecins sur la manière de réagir face à une possible commotion cérébrale.