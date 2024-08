Fabian Hürzeler, la nouvelle étoile du football suisse

1/5 Fabian Hürzeler part à la conquête de la Premier League.

Oliver Görz

«Sur la côte sud de l'Angleterre, les mouettes volent plus haut que jamais». C'est en tout cas ce qu'affirme l'hymne du club de Brighton & Hove Albion, surnommé les Seagulls, c'est-à-dire les mouettes. Après deux journées de championnat, il est certainement prématuré de parler d'un vol à haute altitude pour l'actuel deuxième du championnat anglais. Mais les supporters du club, qui a fait son entrée sur la scène de la Premier League il y a sept ans seulement, savent qu'ils doivent savourer ces moments éphémères. Comme l'année dernière, où ils ont même été numéro 1 du pays pour la première fois dans l'histoire du club, après deux journées, avant de reculer peu après en milieu de tableau.

Si l'espoir d'une envolée un peu plus longue est actuellement grand sur la côte sud de l'Angleterre, c'est aussi grâce à un Suisse. Fabian Hürzeler est depuis peu aux commandes de Brighton - et cet homme de 31 ans est considéré comme la nouvelle étoile dans le petit monde des entraîneurs professionnels.

Tout a commencé à Pipinsried - en tant qu'entraîneur-joueur

Pourtant, le plus jeune entraîneur en chef de l'histoire de la PremIer League est encore un inconnu par rapport à ses collègues comme Pep Guardiola, Unai Emery, Erik ten Hag et tous les autres. Son parcours? Pipinsried, Sankt-Pauli, Brighton. A-t-on déjà connu carrière plus fulgurante, en passant du cinquième niveau de la ligue de Bavière à la deuxième Bundesliga, puis au meilleur championnat du monde?

Le coach suisse a de grands objectifs

Fabian Hürzeler ne cache en tout cas pas qu'il a de grands objectifs. «Défier l'establishment et réaliser de grandes choses», tel est le but'il s'est fixé lors de son entrée en fonction à Brighton. Et ce fils de dentiste de Schaffhouse, qui possède un passeport suisse, allemand et américain, a prouvé lors de ses deux précédentes expériences d'entraîneur que ses ambitions n'étaient pas que du vent.

À Pipinsried, en Bavière, il est devenu entraîneur-joueur en 2016 à l'âge de 23 ans, s'est imposé dans tous les matches comme régisseur du milieu de terrain et a mené le club de province à la montée en ligue régionale dès la première année. Plus tard, le FC Sankt-Pauli lui a permis de faire le saut dans le monde professionnel, où il est d'abord devenu entraîneur adjoint en 2020, puis entraîneur principal fin 2022. En 51 matchs de deuxième division, Fabian Hürzeler a subi 7 défaites et a couronné son année et demie d'activité chez les Hambourgeois en mai dernier par la montée en Bundesliga.

Il a récemment raconté qu'il s'était rendu pour la première fois au stade de Brighton en décembre dernier, comme simple visiteur lors d'un court voyage de vacances. «Mais pendant le match, je suis devenu de plus en plus un supporter de l'équipe. A la fin, j'ai chanté pour eux», a déclaré Fabian Hürzeler. L'histoire ne dit pas si c'était la chanson des mouettes qui volent haut. Mais il est clair qu'il ne demande qu'à continuer à faire vivre l'hymne dans les mois à venir.