Fabio Celestini est parti en Russie, au CSKA Moscou, après avoir remporté le doublé avec Bâle. Il y a été licencié deux matches avant la fin de la saison.

Petar Djordjevic

Fabio Celestini (50 ans) n'est plus sur la ligne de touche du CSKA Moscou. C'est ce qu'a annoncé le club russe lundi sur X. Le co-entraîneur Dmitriy Igdisamov prend le relais. L'été dernier, l'engagement de Fabio Celestini avait suscité de nombreuses discussions.

L'engagement du Vaudois avait également fait grincer des dents les experts russes. Le CSKA Moscou occupe une décevante sixième place à deux matches de la fin de la saison - la dernière victoire remonte à près d'un mois. Et en Coupe, la demi-finale face à Krasnodar s'est soldée par une claque retentissante pour le club moscovite. L'aventure russe de Fabio Celestini s'achève donc après moins d'une saison.

Il a remporté le doublé voilà un an

Avant de partir pour Moscou, le Vaudois avait été sur la ligne de touche de plusieurs clubs de Super League. L'engagement de Fabio Celestini à Bâle l'été dernier s'était terminé d'un commun accord après le doublé Coupe-Championnat.