Kylian Mbappé va disputer son premier Clasico ce samedi

L'ancien joueur du PSG figure aussi dans la course au Ballon d'Or, qui sera attribué le lundi 28 octobre. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Kylian Mbappé, qui a rejoint cet été le Real Madrid, «le club de ses rêves», va disputer samedi son premier Clasico face au grand rival, le FC Barcelone.

Le Real (2e, 24 points), champion en titre, est pour l'instant devancé de trois points par son ennemi catalan, leader revitalisé par son nouvel entraîneur Hansi Flick. Avec 11 victoires en 13 rencontres toutes compétitions confondues et la meilleure attaque d'Europe (déjà 43 buts), le Barça du trio Raphinha-Lewandowski-Lamine Yamal réussit un début de saison presque parfait.

Souvent bousculé, comme contre Dortmund mardi (5-2), le géant madrilène s'en est pour l'instant (presque) toujours sorti grâce au talent de ses stars, dont Mbappé, meilleur buteur de son nouveau club, et Vinicius Junior, favori dans la course au Ballon d'Or.

Enquête pour viol

L'attaquant français, visé par une enquête pour viol selon la presse suédoise et en plein litige financier avec le Paris SG, semble parvenir à se concentrer sur le terrain et sera une nouvelle fois très attendu samedi au Santiago Bernabéu (21h00).

Battu par Lille (3-1) mercredi, l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann (3e, 20 points), se déplacera dimanche à Séville pour y défier le Betis (7e, 15 points), en espérant refaire une partie de son retard sur ses deux concurrents dans la course au titre.

Dimanche, les regards anglais seront tournés vers Londres et ses quatre affiches: Chelsea-Newcastle, Crystal Palace-Tottenham et West Ham-Manchester United en amuse-gueule (15h00) avant l'alléchant sommet de la 9e journée entre Arsenal et Liverpool (17h30).

Belles affiches en Premier League

Les «Gunners» de Mikel Arteta (3es, 17 pts) ont subi leur première défaite de la saison le week-end dernier à Bournemouth (2-0), plombés notamment par le carton rouge reçu par William Saliba. Sans le défenseur français, suspendu, il ne faudra pas craquer face aux «Reds» d'Arne Slot, leaders avec 21 points, sous peine de voir un gouffre apparaître au classement.

La pression sera d'autant plus forte que Manchester City (2e, 20 pts) aura joué, et peut-être gagné, la veille contre Southampton, la lanterne rouge. Aston Villa (4e, 17 pts) reçoit Bournemouth, également samedi.

Derby en Italie

Pour la 252e fois dans leur histoire, l'Inter Milan et la Juventus vont croiser le fer, dimanche (18h00) à San Siro. Cela devait être le choc entre les deux principaux candidats au titre, mais c'était sans compter sur Naples qui a pris les commandes et devance l'Inter (2e) de deux points et la Juve (3e) de trois. Le Napoli peut même profiter de cette 9e journée pour prendre le large s'il domine Lecce samedi et si ses deux rivaux se neutralisent le lendemain.

La victoire est donc impérative pour l'Inter comme pour la Juventus qui ont montré un bien pâle visage en Ligue des champions cette semaine, avec une petite victoire des Milanais face aux Young Boys à Berne (1-0) et une défaite à domicile contre Stuttgart pour les Turinois (1-0).

Simone Inzaghi et Thiago Motta avaient certes choisi de ménager plusieurs cadres dans la perspective du «Derby d'Italia», mais les deux entraîneurs sont confrontés aux mêmes maux avec des titulaires blessés et un manque d'inspiration offensive inquiétant.

L'AC Milan (4e à cinq points de Naples) se déplace de son côté samedi (18h00) à Bologne (13e), toujours sans son capitaine Theo Hernandez, qui purgera son second match de suspension.

Le Bayern doit se racheter

Corrigé 4-1 par Barcelone en Ligue des champions, le Bayern Munich sera scruté dimanche (15h30) pour son déplacement à Bochum, la lanterne rouge (un point en sept matchs).

La défense munichoise est sur courant alternatif depuis le début de saison, avec une prestation solide contre Stuttgart (4-0) la semaine dernière et des matchs complètement ratés à Francfort (3-3) et Barcelone.

Les Munichois occupent la tête avec 17 points, devançant le RB Leipzig à la différence de buts (+17 contre +9). Si Leipzig n'a pas encore marqué le moindre point en C1, il tient le rythme munichois en championnat.

Les hommes de Marco Rose reçoivent samedi (15h30) Fribourg, surprenant troisième avec 15 points, pour l'affiche de la 8e journée en haut de tableau.

Tenu en échec (1-1) par Brest, le Bayer Leverkusen, champion en titre et 4e après sept journées (14 pts), se déplace samedi à Brême (8e), alors que le Borussia Dortmund (7e, 13 points) qui a coulé en seconde période à Madrid contre le Real (défaite 5-2 après avoir mené 2-0) tentera de décrocher à Augsbourg (15e) un premier succès à l'extérieur en championnat cette saison.