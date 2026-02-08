Bastien Feller Journaliste Blick

«On est rentrés sur les rotules tellement c'était sport», rigole franchement Christian Weidmann, directeur sportif du FC Bavois, une semaine après être rentré de Tanzanie, où le club vaudois de Promotion League a passé une semaine de stage. Ce projet un peu fou, «né depuis longtemps» dans la tête de Renatus Njohole, entraîneur assistant, était présenté dans nos colonnes quelques semaines avant le départ d'une délégation de 42 personnes, incluant joueurs, staff et quelques membres de famille.

Direction donc l'Afrique de l'Est pour y vivre une aventure dépaysante, mais aussi exigeante. «On est partis avec Renatus une semaine avant tout le monde pour organiser certaines choses sur place. Parce que c’est vrai que culturellement, c’est totalement une autre mentalité qu’en Suisse. Nous, on est vraiment pile à l’heure. Et là-bas, parfois on avait des rendez-vous à 14h et les gens arrivaient à 18h ou 19h», sourit le dirigeant bavoisan.

Un voyage à mille à l'heure

Difficile donc de tout organiser à distance. «En Tanzanie, si vous ne voyez pas les gens en face, qu’on ne vous serre pas la main et qu’on ne vous dit pas, 'oui, oui, c’est tout bon, vous allez pouvoir vous entraîner sur ce terrain, vous allez pouvoir dormir ici, être là-bas à telle ou telle heure, déjeuner, manger, boire, avoir des transports', jusqu’à la dernière seconde vous n'en êtes pas sûrs», ajoute-t-il, ravi d'avoir pu vivre ce «challenge» aux côtés de ses amis et collègues du FC Bavois. L'expérience a d'ailleurs permis de resserrer encore un peu plus les liens.

«Ça s’est très, très bien passé. Les joueurs étaient enchantés parce que, pour la majorité, c’était la première fois qu’ils visitaient le continent africain. Pour eux, tout était neuf», raconte Renatus Njoholo qui a pu faire découvrir les beautés de son pays d'origine aux membres de la délégation. «Côté tourisme, on a eu la possibilité de visiter le parc national d’Arusha où on a pu voir les animaux sauvages. Et quand on était à Karatu, on a passé une journée dans le cratère du Ngorongoro.»

«Ils nous ont proposé de revenir»

Et ce n'est pas tout. Les joueurs ont visité des écoles et des académies de foot. «Les journées commençaient à 7h et se terminaient à 23h, c'était très, très intense. C’était une expérience culturelle exceptionnelle pour tout le monde.» Et entre les visites, deux rencontres amicales. La première face à la sélection tanzanienne des moins de 17 ans. La deuxième contre Serengeti Boys, équipe qui évolue en première division tanzanienne. «Pour aller au stade, nous étions escortés par la police», se souvient Christian Weidmann.

«Pour moi, c’est vrai que c’était très, très spécial», confie Renatus Njohole, reconnaissant. «J’étais content de pouvoir faire découvrir tout ça, et surtout de voir les expressions sur les visages. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas et des émotions que tu ne peux pas cacher.»

Pour couronner le tout, le FC Bavois a été invité à renouveler l'expérience. «La première semaine, on a vu le ministère du tourisme tanzanien, le vice-président, les autorités locales. On a pris part à différents galas ou présentations. Ils nous ont proposé de revenir l’année prochaine pour dix jours», se réjouit Christian Weidmann. Le directeur sportif tient peut-être d'ailleurs là un argument de poids pour effectuer son futur mercato estival.