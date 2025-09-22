Mardi soir, le LS4ALL emmené par Jean-Marie Perret, jouera contre le LS Variété, composé d’anciens professionnels et de salariés de Lausanne-Sport. Une manière de réaliser un rêve pour les joueurs du LS4ALL, qui vont pouvoir vivre une expérience unique.

Ce mardi 23 septembre à 19h, le LS4ALL aura droit à un match de gala. Cette équipe constituée de joueurs en situation de handicap mental s'apprête en effet à affronter le LS Variétés au stade de la Tuilière. De quoi réaliser le rêve de bon nombre de ses joueurs. Depuis des mois, Jean-Marie Perret, à l’origine du projet «On s’en foot» et entraîneur de cette équipe de LS4ALL, travaille avec le Lausanne-Sport pour organiser cette rencontre. Les joueurs seront mis dans les dispositions d’un match professionnel, avec les vestiaires, les tenues, un speaker, mais surtout le décor, puisque le match se jouera dans le vrai stade du Lausanne-Sport, sur la pelouse principale.

«Leur faire passer une soirée inoubliable»

«Le but est de leur faire passer une soirée inoubliable», explique Jean-Marie Perret, entraîneur de LS4ALL. «Je ne sais pas exactement qui jouera au LS Variété, mais il y aura des gens qui travaillent au club et des personnes qui bossent dans l’académie. Ce qui est important pour moi, c’est qu’on joue contre une équipe qui a une forte identité du LS. Mes joueurs veulent jouer contre une équipe qui représente le LS. Je sais qu’il y Guillaume Katz, ancien joueur professionnel», éclaire-t-il.

Pour cette dernière séance d’entraînement avant le match, Jean-Marie Perret a invité Patrick Lucchino, responsable de son académie «Playlab» et technicien spécialisé dans les entraînements des jeunes et la formation des éducateurs. «Je vais essayer de leur faire prendre confiance dans le contrôle de la balle, dans la détermination. On va aussi marquer des buts, parce que c’est de cela que vient le plaisir au final», explique Patrick Lucchino.

«Jouer dans ce stade, c’est un rêve qui se réalise pour moi, j’ai l’impression d’être professionnel. J’aime le foot depuis que je suis petit. Je suis Italien et j’ai commencé à aimer le foot après la victoire de l’Italie à la Coupe du monde 2006», témoigne Rayan Safar, joueur de LS4ALL. «Mon frère m’a fait découvrir ce sport, et j’ai commencé à jouer au début du projet», raconte-t-il.

Mix de joueurs

Pour encadrer ses joueurs et amener une certaine structure dans cette équipe, Jean-Marie Perret a emmené avec lui des joueurs amateurs vaudois, qui participeront eux aussi à la rencontre de mardi. Le but est d’amener un peu de stabilité dans l’équipe pour mettre les joueurs du LS4ALL dans les meilleures conditions pour profiter au maximum de ce match de gala.

«Je suis là depuis les débuts de 'On s’en foot', et j’ai tout de suite été motivé. On voit des choses qu’on n'a pas l’habitude de voir, on sort de notre zone de confort. Je suis aussi entraîneur en juniors au FC Epalinges, et donc ça me permet d’apprendre à gérer des réactions différentes des joueurs. Je suis chanceux de faire partie de ce projet parce que le football est ma passion et ça me permet de la transmettre», témoigne Noé Largey, joueur au FC Epalinges, qui évoluera avec le LS4ALL mardi.

Un projet de longue date

À la tête de ce projet, donc, Jean-Marie Perret, président du FC Épalinges, mais surtout créateur du projet «On s’en foot» il y a sept ans. À l’origine, ce projet permettait aux personnes en situation de handicap mental résidant à l’institution spécialisée «Espérance» de pouvoir jouer au football avec des jeunes joueurs du FC Épalinges. «Le football n’est que le reflet de la société, et si la société n’est pas inclusive, le football ne peut pas l’être», expliquait Jean-Marie Perret à la RTS en mai dernier.

Mais tout va basculer en 2023, lorsque «On s’en foot» remporte le «Mérite Sportif Vaudois». Le Lausanne-Sport, alors en recherche de créer une équipe inclusive, approche Jean-Marie Perret pour lui proposer de créer ensemble ce qui est désormais devenu le LS4ALL. «Je voulais que tout le monde soit représenté, pas seulement les personnes d’Espérance. On a donc créé une sorte de 'Team Vaud' avec des personnes d’autres institutions pour personnes en situation de handicap», explique celui qui a mené à bien ce projet.

Avec un seul petit entraînement par mois, Jean-Marie se bat tous les jours pour faire évoluer le projet auprès des autres institutions vaudoises pour personnes en situations de handicap. Son objectif est de pouvoir permettre à ses joueurs de réaliser un entraînement toutes les deux semaines, voire plus fréquemment si l’opportunité se présente à l'avenir.