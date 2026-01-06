Nouveau défi pour le défenseur valaisan Arian Kabashi! Il quitte en effet le Botev Vratsa, en Bulgarie, pour rejoindre le FK Csíkszereda Miercurea Ciuc, en première division roumaine.

Après la Finlande et la Bulgarie, Arian Kabashi continue son tour d'Europe. Le défenseur central de 29 ans, formé au FC Sion, a en effet signé pour six mois au FK Csíkszereda Miercurea Ciuc, en première division roumaine.

Ce club majoritairement magyarophone est actuellement 14e sur 16 en championnat, mais ce genre de défi ne fait pas peur au très combatif Arian Kabashi. La situation du Botev Vratsa était en effet la même lorsqu'il y a signé voilà une année et ses performance solides en défense centrale ont permis au club du nord de la Bulgarie de se sauver confortablement en première division. Il y a instantanément gagné ses galons de titulaire et s'est fait remarquer dans tout le pays, et donc jusqu'en Roumanie.

La mission sera donc la même pour lui ce printemps, dans le pays voisin cependant. L'ancien défenseur du FC Sion, dont le départ a été vivement déploré par les supporters sur les réseaux sociaux du club bulgare, a signé pour six mois, avec une option de prolongation automatique en cas de maintien, exactement comme à Vratsa voilà douze mois.