Il affrontait Schaffhouse et Wil en septembre et, en juin prochain, il prendra place sur le banc de touche face à Luis Enrique et Diego Simeone! Ricardo Dionisio, ancien coach du SLO, vient en effet de s'engager comme adjoint à Botafogo.

Ricardo Dionisio a rejoint Botafogo voilà une semaine. Photo: DR

Dans le car qui le ramenait de Bellinzone, le 24 septembre dernier, Ricardo Dionisio a pris une décision lourde de conséquences: démissionner de son poste d'entraîneur principal du FC Stade-Lausanne-Ouchy. Son directeur sportif Yagan Hiraç a tenté de le convaincre de conserver son poste, mais le Portugais a senti, pour plusieurs raisons, que le moment était venu de rentrer chez lui, à Arruda dos Vinhos, à quelques kilomètres au nord de Lisbonne. Il y a retrouvé sa famille et passé quelques mois heureux, en allant regarder des matches à gauche et à droite et en restant bien sûr en contact avec beaucoup de gens dans le monde du football.

Renato Paiva l'a appelé: direction l'aéroport!

Voilà une semaine, Ricardo Dionisio a repris la route, direction l'aéroport de Lisbonne, pour un nouveau voyage, bien plus long cette fois, puisque Renato Paiva, un homme avec qui il a déjà travaillé à de nombreuses reprises, lui a proposé de l'accompagner au Brésil pour un nouveau défi passionnant. Direction Botafogo, le club récent vainqueur de la Copa Libertadores, le trophée le plus prestigieux d'Amérique du sud!

Le club brésilien fait partie de la «galaxie John Textor», qui comprend également l'Olympique lyonnais, et se cherchait un nouvel entraîneur. Ce sera donc Renato Paiva, et Ricardo Dionisio officiera comme adjoint, comme cela était le cas avant qu'il décide de tenter, seul, l'aventure du côté d'Ouchy. Auparavant, avant le Covid, il avait été l'entraîneur principal du Stade nyonnais, puis du FC Sion.

Le Portugais connaît déjà bien le football brésilien, pour avoir travaillé à Bahia. Photo: DR

Les deux hommes se connaissent en effet très bien, eux qui ont travaillé de longues années ensemble récemment en Amérique du sud et en Amérique centrale. Entraîneur principal, Renato Paiva a pris la lumière et les responsabilités, tandis que Ricardo Dionisio officiait dans l'ombre, au plus près des joueurs. Ils ont notamment pu oeuvrer à l'Independiente del Valle, un club équatorien qui excelle dans la formation et a notamment offert au football européen des joueurs comme Moises Caicedo et Pacho, le défenseur du Paris Saint-Germain, que Ricardo Dionisio a particulièrement accompagné dans son développement entre 2020 et 2022.

Après l'Equateur, direction le Mexique et le Club Leon, l'un des meilleurs du pays, puis Bahia, un club plus modeste au Brésil. Trois expériences diverses et très enrichissantes sur le plan personnel, qui ont désormais ouvert à Renato Paiva et Ricardo Dionisio les portes de l'énorme institution qu'est Botafogo, club emblématique de Rio de Janeiro, trois fois champion national et d'ailleurs champion en titre.

Face à Luis Enrique et Diego Simeone en juin!

Si les deux hommes tiennent jusqu'au mois de juin, ce qui n'a jamais rien d'acquis au Brésil, se profile une nouvelle compétition qui les propulsera sur le devant de la scène: grâce à son succès en Libertadores, Botafogo a obtenu le dernier ticket pour la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu au mois de juin aux Etats-Unis. Le club carioca y affrontera en l'espace de sept jours les Seattle Sounders, le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid! Ricardo Dionisio se retrouvera donc sur le banc face à Brian Schmetzer, Luis Enrique et Diego Simeone. Même en tant qu'adjoint, le tableau a une certaine allure.

De quoi sans doute encore moins lui faire regretter d'avoir pris la décision de quitter le SLO lors de ce fameux soir de septembre en passant le Gotthard...