Un nouveau chapitre aux États-Unis
Raphael Wicky sera le nouvel entraîneur du Sporting Kansas City

Raphael Wicky entame un nouveau chapitre aux Etats-Unis. L'ancien entraîneur d'YB prend les rênes du Sporting Kansas City et doit remettre le club sur les rails du succès après une saison décevante.
Publié: 16:52 heures
Raphael Wicky est de retour! Le Haut-Valaisan de 48 ans prend les rênes du Sporting Kansas City.
Photo: Pius Koller
Joël Hahn

Raphael Wicky a retrouvé un banc de touche. L’ancien entraîneur d’Young Boys est présenté ce lundi au Sporting Kansas City, en MLS.

Le Haut-Valaisan arrive avec une solide expérience acquise aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Après des passages au FC Bâle et à Young Boys, avec qui il a remporté le doublé en 2022, Raphael Wicky avait dirigé le Chicago Fire en 2020 et 2021. Il s’était auparavant occupé de la sélection américaine des moins de 17 ans.

Écarté de son poste à Berne, puis passé par une formation de manager sportif à Saint-Gall, Raphael Wicky entame un nouveau chapitre dans le pays d’origine de son épouse. À Kansas City, il succède à Peter Vermes avec pour mission de relancer un club en difficulté après une saison décevante. L’officialisation de sa nomination comme nouvel entraîneur est attendue lundi soir.


