Ils sont arrivés! Ronaldinho et Roberto Assis ont atterri samedi à l'aéroport de Zurich. Dimanche, l'artiste brésilien, l'ancienne star du FC Sion, et quelques-uns de ses célèbres amis footballeurs joueront contre une sélection d'anciens joueurs de la Nati.

1/13 Le voilà: Ronaldinho a atterri à Zurich. Photo: TOTO MARTI

Cédric Heeb et Toto Marti

Deux des pieds les plus magiques que le football ait jamais connus ont foulé le sol suisse samedi matin. Ronaldinho (45 ans) a atterri à Zurich à 10h24 dans un avion en provenance de Miami. Peu avant 11h il rayonne de son habituel grand sourire face aux photographes.

Son frère, l'ancien magicien du FC Sion Roberto Assis (54 ans, 126 matches pour les Valaisans), est également présent. Ils ont pris l'avion en première classe et ont été accueillis en Bentley.

La raison de cette visite est un match à Lucerne dans le cadre de sa série «Jogo Dos Famosos», c'est-à-dire une série de «matches des célébrités». Dimanche, la sélection de Ronaldinho affrontera une équipe composée d'anciens joueurs de l'équipe nationale suisse. Et les noms sont nombreux.

De nombreuses anciennes superstars avec le Brésil

Avec Ronaldinho et son frère jouent entre autres l'ancienne star du Barça et du Milan AC Rivaldo, Maicon (onze titres avec l'Inter) l'ancien défenseur du Bayern Rafinha ou Ratinho (Aarau, Lucerne, Saint-Gall), bien connu en Suisse.

Face à eux, d'anciens joueurs de la Nati comme l'ex-capitaine Johann Vogel, Johan Djourou, Blerim Dzemaili, Steve von Bergen, Gelson Fernandes ou Hakan Yakin. Ce dernier s'est enthousiasmé pour Ronaldinho auprès de Blick: «Je suis si heureux que vienne quelqu'un qui vit, ressent et célèbre encore le football». Le coup d'envoi sera donné dimanche à 18h à la Swissporarena.