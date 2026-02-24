Bonne nouvelle pour les fans suisses de l'équipe nationale d'Algérie! Les Fennecs vont disputer deux matches en Italie au mois de mars, dont un à Turin le 31 face à l'Uruguay. L'engouement s'annonce phénoménal.

Bonne nouvelle pour les supporters suisses de l'Algérie! Les Fennecs vont en effet venir préparer la Coupe du monde tout près de la frontière helvétique puisqu'ils seront en stage à la fin du mois de mars à Turin.

L'équipe de Vladimir Petkovic disputera même deux matches de préparation en Italie, le premier étant fixé au 27 mars face au Guatemala au stade Luigi Ferraris de Gênes. Quatre jours plus tard, le 31 mars, les Fennecs enchaîneront avec une rencontre de très haut niveau contre l'Uruguay, à l’Allianz Stadium de Turin. Ces deux matches et le camp d'entraînement sont organisés par la société vaudoise Matchworld, dont l'expérience de ce genre d'événements est immense.

L'engouement s'annonce d'ailleurs phénoménal tan les supporters algériens sont réputés pour leur ferveur et leur fidélité à leur équipe nationale.

Une Algérie ambitieuse cet été aux Etats-Unis

L'occasion est donc belle pour les fans de l'équipe nationale algérienne d'assister à deux matches qui permettront à Vladimir Petkovic d'effectuer ses derniers tests en vue de la Coupe du monde, où elle affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie avec un objectif clair: sortir de son groupe. Les Fennecs n'ont plus participé à la Coupe du monde depuis 2014, au Brésil, où ils avaient atteint les huitièmes de finale et avaient fortement inquiété l'Allemagne, futur vainqueur, ne s'inclinant que 2-1 en prolongation.

