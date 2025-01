Près de 80'000 joueurs et joueuses de football ont changé de pays pour rejoindre un autre club en 2024. Le montant total des indemnités de transferts internationaux est toutefois en légère baisse.

Un marché à plus de 8 milliards de dollars

Le transfert de Julian Alvarez de Manchester City à l'Atlético Madrid a été l'un des plus onéreux de l'année 2024 (environ 75 millions d'euros). Photo: SERGIO PEREZ

ATS Agence télégraphique suisse

Avec 8,59 milliards de dollars, la somme totale des indemnités de transferts internationaux est plus faible que celle de 2023 (9,66 milliards), selon un rapport de la FIFA publié jeudi. Mais elle reste supérieure au précédent record, qui datait de 2019 (7,33).

Au total, 78'742 transferts internationaux de joueuses et joueurs professionnels et amateurs ont été finalisés en 2024. Selon le communiqué de la FIFA, les 2,5% de transferts les plus onéreux (au moins 20 millions de dollars) représentent à eux seuls 40% de l'ensemble des indemnités versées.

Si la situation est plutôt stable chez les hommes, le rapport de la FIFA montre que le football féminin poursuit son développement. Le montant total d'indemnités de transfert de joueuses professionnelles a plus que doublé, atteignant les 15,6 millions.