Assise sur le banc durant l'intégralité de l'Euro, Sandrine Mauron ne s'est jamais plainte et a fait passer l'intérêt de la nation avant le sien. De quoi justifier son titre de sportive suisse de l'année 2025, selon notre journaliste. Oui, même sans avoir joué.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sandrine Mauron, ma sportive suisse de l'année, alors qu'elle n'a joué aucune minute à l'Euro? C'est précisément pour cette raison que je la choisis.

Injuste pour Iman Beney, Smilla Vallotto et les autres joueuses qui ont porté la Nati féminine cette année? Encore plus injuste pour Justine Mettraux, première navigatrice à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe cette année? Peut-être. Mais l'année 2025 de la Nord-Vaudoise véhicule des valeurs qui me plaisent, sans enlever aucun mérite aux trois sportives d'élite pré-citées.

Ce que Sandrine Mauron a fait de particulier? Envoyer un très beau message à tous les jeunes passionnés de sport, filles et garçon. Dans ce sport collectif chaque semaine de plus en plus gangrené par l'individualisme, où un record de buts sur une année civile est plus mis en avant que la quête de trophées collectifs, où les joueurs d'élite pensent au Ballon d'Or avant de penser à leurs coéquipiers, elle a fait tout le contraire.

Les moments forts de 2025 Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre.

Sélectionnée pour l'Euro après avoir été laissée de côté par Pia Sundhage, la joueuse du Servette FC Chênois a passé la compétition sur le banc, n'en sortant même pas une minute. La Suédoise aurait pourtant pu lui offrir la fin de match face à l'Espagne, mais n'en a rien fait. Ses 45 sélections? Son expérience, son calme, sa lecture du jeu? Aucune importance. Banquette.

Le collectif avant le cas personnel

Et comment a réagi Sandrine Mauron? Différemment de Noah Okafor une année plus tôt avec Murat Yakin en Allemagne. Et assez largement. Elle n'a pas accepté son rôle et a tout fait, lors de la préparation et à l'entraînement pendant ll'Euro, pour montrer qu'elle méritait de jouer, ne serait-ce qu'en sortie de banc.

Elle n'a jamais mis ses 43 sélections en avant, mais elle est au contraire restée toujours positive et a encouragé ses coéquipières. Elle était là à saluer le public et à venir sur les photos, même sans, au fond d'elle, se sentir légitime. Elle n'a pas couiné en public, elle n'a pas laissé transparaître sa frustration et, surtout, la laisser gangréner le groupe. En une phrase: elle a mis le collectif avant sa personne.

Une nouvelle vie en Floride après l'Euro

Après l'Euro, elle s'en est allée en Floride écrire un nouveau chapitre de sa carrière et, peut-être, compliqué son retour avec la Nati. Qu'importe: elle a fait un choix de vie, complètement assumé, en compagnie de son fiancé devenu son mari. Reviendra-t-elle jouer avec l'équipe de Suisse? C'est à espérer pour elle, mais, quoiqu'il arrive, elle aura réussi sa sortie.

Pour cet état d'esprit, pour ce beau message envoyé à la jeunesse, pour ce qu'elle a incarné, Sandrine Mauron est ma sportive suisse de l'année 2025.