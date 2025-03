1/7 Stefan Gartenmann, le nouveau visage de la Nati. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann et Toto Marti

La grande surprise de la sélection suisse est aussi celui qui a été le premier à poser le pied en Algarve ce lundi: Stefan Gartenmann.

D’un jovial «good morning», le Danois naturalisé suisse accueille les journalistes de Blick peu après 9h du matin. Tout juste en possession de son passeport suisse, il n’a pas chômé: réveillé à 3h40, il a pris un vol Ryanair entre Budapest et Faro avant de rejoindre directement l’hôtel de luxe où la Nati prépare ses matchs amicaux face à l’Irlande du Nord (vendredi à Belfast) et au Luxembourg (mardi à Saint-Gall).

Dimanche encore, le défenseur central célébrait une large victoire 4-0 avec Ferencvaros contre Kecskeméti. Son club, plus que jamais candidat au titre en Hongrie, pourra désormais compter sur un international suisse dans ses rangs.

Le long voyage de Lucas Blondel

Pendant ce temps, le temps n'est pas de la partie au Portugal. Au lieu d'un soleil radieux et de températures estivales, il pleut à verse - et ce sera probablement le cas toute la semaine. En revanche, les conditions d'entraînement sont excellentes: le terrain est en parfait état et fait partie des meilleurs du Portugal. Il est entouré de villas ainsi que de courts de tennis et de padel. Des conditions idéales pour les quatre novices de l'équipe nationale, Stefan Gartenmann, Alvyn Sanches, Isaac Schmidt et Lucas Blondel, afin qu'ils puissent faire la meilleure impression possible au sélectionneur Murat Yakin.

Si Stefan Gartenmann a été le premier sur place, Lucas Blondel sera le dernier à effectuer le «check-in». Son voyage est de loin le plus long, puisqu'il a débuté dimanche soir par un vol de douze heures de Buenos Aires à Madrid, où il a dû faire une escale pour rejoindre Faro.

Tandis que la majeure partie de l'équipe, accompagnée du staff, s'est rendue de Zurich au Portugal en charter, les joueurs évoluant en Espagne ont organisé un covoiturage: Ricardo Rodriguez, Rubén Vargas, Eray Cömert et le revenant Djibril Sow ont effectué le court voyage en voiture depuis Séville, à environ deux heures de route.

Zeki Amdouni et Simon Sohm ont eux déclaré forfait en raison de douleurs musculaires et ne seront pas remplacés. L'effectif de la Nati compte donc désormais 21 joueurs de champ et trois gardiens.