Avec son succès européen, Lugano a touché le pactole

Le capitaine de Lugano Bottani exulte contre Pafos après le 2-1. Finalement, les Chypriotes vont égaliser. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Simon Strimer

Le FC Lugano a failli terminer la phase de poules de la Conference League en deuxième position sur 36 équipes, juste derrière Chelsea. Après le but dans la dernière minute des Chypriotes de Pafos (2-2), les Tessinois se retrouvent finalement à la sixième place, ce qui suffit encore facilement pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la neuvième à la 24e place disputeront les play-off pour les huitièmes de finale – dont Pafos, mais pas Saint-Gall.

Qualification directe pour les huitièmes de finale pour Lugano? Une bonne nouvelle. Aussi pour le département financier des Tessinois. Car l'UEFA fait pleuvoir l'argent si l'on marque assidûment des points au niveau international. Une victoire rapporte 400'000 euros (actuellement 370'000 francs). De quoi financer le salaire annuel d'un bon footballeur de Super League.

Mais Lugano a gagné bien plus encore. La facture de l'aventure tessinoise en Conference League jusqu'à présent, selon les chiffres officiels de l'UEFA s'élève à près de 7,2 millions d'euros. 3,2 mio pour avoir atteint la Conference League, 1,6 mio pour ses quatre victoires, 130'000 pour son match nul, 400'000 pour être classé dans le Top 8, 1 mio pour avoir terminé sixième et 800'000 pour jouer au minimum les huitièmes de finale.

Bien moins qu'en Champions League

Un total qui correspond actuellement à environ 6,7 millions de francs. À cela s'ajoutent d'autres primes, en fonction des droits TV et du coefficient du club. Et encore plus si le club passe les seizièmes de finale par tour. Lorsque le FC Bâle s'est hissé jusqu'en demi-finale au printemps 2023 avec Dan Ndoye, Zeki Amdouni et compagnie, il a presque atteint les 11 millions de francs.

Avec de tels chiffres, YB ne peut que rire dans sa barbe. Malgré le zéro point obtenu jusqu'ici en Ligue des champions, le seul cachet d'entrée dans la catégorie reine s'élève à 17,5 millions de francs.

Et même si la phase à élimination directe n'est déjà plus accessible pour les Bernois, des victoires lors des deux matches restants auraient encore une grande valeur. Chaque victoire rapporte environ 2 millions de francs, chaque match nul 650'000 francs et chaque place gagnée au classement 300'000 francs supplémentaires. En Conference League, c'est environ dix fois moins par place supérieure, soit 30'000.