Qui succèdera à Pia Sundhage sur le banc de la Nati? Après le départ de la Suédoise, voici une liste de plusieurs candidates et candidats. Mais quels noms sont vraiment réalistes?

1/8 Après presque deux ans sous la direction de Pia Sundhage, la Nati a besoin d'un nouveau coach. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

Après le départ de Pia Sundhage, l'ASF doit présenter au plus vite une solution de remplacement. La Nati disputera son prochain match test dès la fin novembre. De nombreux noms circulent. Qui l'emportera?

Urs Fischer

La solution de rêve absolue! Urs Fischer n’a jamais caché son intérêt pour le football de sélection et l’idée, un jour, de diriger une équipe nationale. Le Zurichois entretient depuis longtemps un lien fort avec le football féminin — notamment à travers sa fille Riana, qui compte plus de 250 matches avec le FC Zurich. Mais après deux ans sans club, l’ancien entraîneur de l’Union Berlin aspire à retrouver le terrain au quotidien. Le voir prendre les rênes de la Nati serait donc une véritable surprise… et un sacré coup de maître.

Martina Voss-Tecklenburg

L’ancienne sélectionneuse de la Nati (2012–2018) n’a jamais fermé la porte à un retour sur le banc. «Avec moi, on peut parler de tout», avait déclaré l’Allemande cet été. Sans poste depuis son départ de la tête de l’équipe nationale allemande il y a deux ans, Martina Voss-Tecklenburg reste disponible. Selon les informations de Blick, l’ASF ne serait pas opposée à un retour de celle qui avait conduit la Suisse à sa toute première Coupe du monde en 2015.

Eric Sévérac

Le Valaisan a entraîné Servette pendant six ans et a conduit le club genevois au premier titre de champion de l'histoire du club en 2021. Après son bref intermède au FC Sion en LNB, Eric Sévérac est sans club depuis environ un an. Durant cette période, il s'est notamment intéressé de près à l'évolution et aux performances de l'équipe nationale suisse.

Marisa Wunderlin

La solution rêvée pour de nombreux supporters. Ancienne assistante de Nils Nielsen, Marisa Wunderlin a passé quatre ans sur le banc du FC Saint-Gall. Elle est connue pour défendre des approches novatrices dans la gestion d’équipe et s’était notamment prononcée en faveur d’un poste d’entraîneur-chef partagé. Dès lors, rien ne dit qu’elle serait prête à occuper une fonction à plein temps au sein de l’ASF.

Giorgio Contini

Le Winterthourois a déjà fait ses preuves au sein de l’ASF en tant qu’adjoint de Murat Yakin. En principe libre depuis sa récente libération par YB, Giorgio Contini pourrait constituer une option crédible. Reste que l’entraîneur dispose encore d’un contrat bien rémunéré avec les Bernois, valable jusqu’à l’été 2027, et rien ne dit qu’il se sente déjà prêt à repartir dans une nouvelle aventure.

Imke Wübbenhorst

Auréolée de son titre de championne avec YB, l’Allemande semble, sur le papier, prête à franchir un cap. Mais Imke Wübbenhorst a prolongé son contrat avec les Bernoises dès le mois d’octobre, jusqu’en 2028. Selon les informations de Blick, son nom ne figure pour l’instant pas parmi les options sérieusement envisagées par l’ASF.

Les autres options

Irene Fuhrmann a dirigé l'équipe nationale autrichienne pendant quatre ans et a conduit son pays en quarts de finale de l'Euro 2022. L'ex-coach de GC Gabor Gallai est sans emploi depuis fin 2024. Jens Scheuer a entraîné pendant des années les équipes de Bundesliga de Fribourg et du Bayern Munich. Au cours des dernières années, l'Allemand a été régulièrement sollicité par différentes équipes de Super League en Suisse. Mais actuellement, il travaille dans le football masculin avec le club autrichien de troisième division d'Imst.