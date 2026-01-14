Une finale de rêve entre le Maroc et le Sénégal à la CAN

Les Lions de l'Atlas ont mordu les Super Eagles au bout du suspense ce mercredi soir à l'issue des tirs au but! Ils rejoignent les Lions de la Teranga, lesquels avaient embaumé les Pharaons plus tôt dans la journée.

ATS Agence télégraphique suisse

Cette deuxième demi-finale à Rabat, même sans le moindre but, a été plus intéressante et intense que l'autre. Le Maroc a été plus entreprenant, mais le Nigeria a parfois été dangereux en contre. La décision s'est donc faite aux tirs au but. Dans cet exercice, les Marocains ont eu les nerfs les plus solides.

Le Sénégal élimine une Egypte bien pâke

A Tanger, les Lions de la Teranga ont éliminé une décevante Egypte 1-0 au terme d'une rencontre peu spectaculaire. La décision est venue d'une frappe précise de Sadio Mané à la 78e. Le succès des Sénégalais est mérité, car ils ont fait l'essentiel du jeu mais ont peiné à se créer des occasions. Mané a annoncé en soirée que cette édition de la CAN était la dernière pour lui.



Les Pharaons se sont massés en défense en abandonnant quasiment toute ambition offensive. Leur premier tir cadré, par Marmoush, a ainsi été enregistré à la... 95e. Cette tactique attentiste et incompréhensible n'a au final pas été couronnée de succès.