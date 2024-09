Pochettino nouveau sélectionneur de Team USA

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-entraîneur de Chelsea Mauricio Pochettino remplace Gregg Berhalter, limogé en juillet après l'élimination en phase de groupes de la Copa America. «Mauricio est un gagnant en série qui a une profonde passion pour le développement des joueurs et une capacité avérée à construire des équipes cohérentes et compétitives», a déclaré Matt Crocker, le directeur sportif de la Fédération américaine. «Ses résultats parlent d'eux-mêmes et je suis convaincu qu'il est le meilleur choix pour exploiter l'immense potentiel de notre talentueuse équipe», a poursuivi Crocker.

Pays-hôte de la Copa America, les Etats-Unis ont été victimes d'une piteuse élimination dès les phases de poules après deux défaites (Uruguay, Panama) et une victoire (Bolivie). Team USA espère afficher un tout autre visage lors de la Coupe du monde 2026 qu'elle organisera conjointement avec le Mexique et le Canada.

Au moins jusqu'à fin 2026

Aucun détail sur la durée de son contrat n'a été donné, mais Pochettino devra diriger l'équipe au moins jusqu'à la fin de la prochaine Coupe du monde. «Je vois un groupe plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière», a-t-il réagi.

Mauricio Pochettino est le nouveau sélectionneur des Etats-Unis Photo: Ian Walton

Pochettino a quitté Chelsea en mai après une seule saison à la tête de l'équipe. Il avait précédemment entraîné Paris-Saint-Germain - où il a connu le trio d'attaquants Messi/Neymar/Mbappé -, Tottenham - qu'il avait mené en finale de la Ligue des champions en 2019 -, Southampton et l'Espanyol de Barcelone. Il est le deuxième non-Américain à être nommé à ce poste après l'Allemand Jürgen Klinsmann, parti en 2016.