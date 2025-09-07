Thomas Tuchel déjà sous le feu des critiques en Angleterre

Ce match contre Andorre aurait dû être une formalité. Mais la prestation des Three Lions a tourné au malaise malgré la victoire 2-0: jeu plat, manque d’intensité et critiques du sélectionneur envers ses joueurs. Thomas Tuchel se retrouve déjà dans la tourmente.

Thomas Tuchel est dans la tourmente! Photo: imago/Sportimage

Blick Sport

Sur le papier, l’Angleterre a fait le travail. Une victoire 2-0 contre Andorre, trois points engrangés et une première place du groupe préservée. Mais dans les faits, ce succès étriqué face à une sélection classée parmi les plus faibles d’Europe a déclenché un véritable tir de barrage dans la presse anglaise. Et c’est Thomas Tuchel, nommé sélectionneur pour mener les Three Lions au Mondial 2026, qui concentre l’essentiel des critiques.

Car l’Angleterre n’a jamais semblé totalement en contrôle, malgré une possession de balle écrasante (83%) et une supériorité technique indiscutable. L’ouverture du score est arrivée tardivement, presque par défaut, et l’écart est resté minimal jusqu’au coup de sifflet final. Pour Reuters, cette prestation est «peu convaincante», révélatrice d’une équipe encore en chantier.

Un football «plat et sans créativité»

Les tabloïds n’ont pas été plus tendres. The Sun a parlé d’une équipe «plate, sans créativité et sans idées», rappelant que dominer le ballon n’a de sens que si cela se traduit par du danger dans la surface adverse. Face à une Andorre regroupée derrière, l’Angleterre a peiné à accélérer, à varier son jeu, et à se montrer incisive.

Le constat est partagé par The Mirror: les Three Lions donnent l’impression de jouer à l’économie, sans réelle intensité. Une inquiétude récurrente sous Thomas Tuchel, accusé de brider le potentiel offensif de ses stars par une approche trop prudente.

Thomas Tuchel critique ses propres joueurs

Le sélectionneur lui-même n’a pas esquivé le sujet. Dans ses déclarations, Tuchel a pointé du doigt certains joueurs. Eberechi Eze, Noni Madueke et Marcus Rashford ont été ciblés pour leur manque d’impact dans le pressing ou leur absence de justesse technique dans les zones décisives. Un choix risqué de la part de l’Allemand, car il ouvre la porte à de nouvelles polémiques alors que l’équipe n’affiche déjà pas la sérénité espérée.

À l’inverse, Thomas Tuchel a encensé le jeune Elliot Anderson, l’un des rares à tirer son épingle du jeu. «Il a passé le test», a résumé TalkSPORT, qui souligne la combativité et la qualité de projection du joueur de Newcastle.

Des attentes immenses, une patience limitée

Le problème pour Thomas Tuchel est clair: la sélection anglaise arrive avec une étiquette de favorite à chaque grande compétition, portée par une génération riche en talents. Or, face à Andorre, les supporters attendaient un festival offensif, pas une victoire étriquée et sans panache.

Le souvenir des désillusions passées reste vif, et la presse joue pleinement son rôle de caisse de résonance. «Ce n’est pas digne de l’Angleterre», a titré Aftonbladet, tandis que d’autres journaux étrangers ont eux aussi souligné la pauvreté du spectacle offert.

Le temps presse

Thomas Tuchel, qui avait connu des débuts prometteurs, voit déjà la confiance s’effriter. Les prochains rendez-vous qualificatifs seront scrutés avec attention: un nouveau faux pas, même comptable, pourrait déclencher une véritable tempête médiatique. En Angleterre, la patience est rare et les exigences immenses.

En attendant, l’Angleterre reste leader de son groupe. Mais derrière cette façade statistique, les doutes s’accumulent. Gagner ne suffit pas toujours. Et Thomas Tuchel l’a appris à ses dépens: pour convaincre l’Angleterre, il faut gagner avec style. Prochaine étape, mardi à Belgrade face à la Serbie. Un rendez-vous très important pour les Three Lions.



