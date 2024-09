Mikel Arteta prolonge son contrat avec Arsenal

AFafadf

Arrivé sur le banc des Gunners fin 2019, l'ancien milieu de terrain de 42 ans s'est réengagé, selon les médias britanniques, jusqu'à la fin de la saison 2026-27. «Depuis qu'il nous a rejoints en décembre 2019, Mikel a été un élément primordial pour nous réinstaller au sommet du football anglais et européen», indique le club dans un communiqué publié sur son site internet.

Alors que son précédent contrat courait jusqu'à la fin de la saison, le Basque avait tempéré en août concernant son futur, affirmant être concentré sur le mercato estival. «Le nouveau contrat de Mikel nous donne de la stabilité et une direction claire pour que nous puissions viser de nouveaux sommets», a déclaré le directeur sportif Edu.

«Je me sens soutenu et je veux faire bien plus que ce que nous avons déjà accompli», a dit le technicien passé par Arsenal, Barcelone ou encore le Paris SG pendant sa carrière de joueur.

«À la lutte pour le titre»

Avec Arteta à leur tête, les Gunners ont terminé deuxièmes des deux derniers championnats de Premier League, se mêlant à la lutte pour le titre avec Manchester City, et remporté une Coupe d'Angleterre en 2020. Arsenal est quatrième de Premier League après trois journées et défie Tottenham pour le derby du nord de Londres dimanche.

Les Londoniens lanceront leur campagne européenne en Ligue des champions le 19 septembre sur la pelouse de l'Atalanta Bergame.