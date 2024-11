L'AS Rome fait sortir Claudio Ranieri de sa retraite pour sauver sa saison

Claudio Ranieri avait commencé sa carrière de joueur a la Roma. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«L'AS Rome est heureuse d'annoncer que Claudio Ranieri est son nouvel entraîneur», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «A l'issue de la saison, il assumera un rôle de dirigeant, comme conseiller des propriétaires pour toutes les questions sportives. La recherche d'un nouvel entraîneur continuera pendant les mois à venir et Claudio aura son mot à dire dans cette décision», a ajouté le club.

Claudio Ranieri connaît bien la Roma, club où il a débuté sa carrière de joueur: le Romain de naissance a déjà entraîné les Giallorossi à deux reprises, entre 2009 et 2011, échouant de peu pour le titre en 2010, et quelques mois en 2019. Il est le troisième entraîneur depuis août à s'asseoir dans le fauteuil exposé d'entraîneur de la Roma, après Daniele De Rossi, rapidement remercié au bout de quatre matches (trois nuls, une défaite), et Ivan Juric, relevé de ses fonctions le week-end dernier avec un bilan toutes compétitions confondues de quatre victoires, trois nuls et cinq défaites.