Granit Xhaka est le nouveau visage d'une boisson kosovare

1/4 Granit Xhaka se réjouit d'une nouvelle collaboration. Photo: TOTO MARTI

Ramona Bieri

Granit Xhaka donne toujours tout. Que ce soit sur le terrain avec son club de Leverkusen ou en tant que capitaine de l'équipe nationale. Mais le joueur s'investit aussi dans les affaires. Depuis l'année dernière, il possède une marque de vêtements.

Désormais, Granit Xhaka vient d'entamer une nouvelle collaboration. Il sera le visage d'une publicité pour une boisson énergétique kosovare. «Une nouvelle énergie dans les matches: GX34 et Golden Eagle - une équipe forte», a écrit le footballeur sur Instagram, accompagnant des photos qui le montrent en train de signer un contrat.

Le plein d'énergie

Sur le profil de la boisson énergétique, Granit Xhaka est présenté comme «le nouveau visage de Golden Eagle». Cette collaboration est décrite comme une «combinaison forte entre une icône du sport et une marque pleine d'énergie». «Les deux parties veulent promouvoir l'énergie, la motivation et l'envie de réussir.» La marque estime que Granit Xhaka incarne «la force et la résistance» et que ses valeurs correspondent aux siennes.

La nouvelle collaboration donnera-t-elle des ailes à Xhaka sur la pelouse? La Nati en aurait bien besoin pour les deux matches de Ligue des Nations à venir contre la Serbie (15 novembre) et l'Espagne (18 novembre).