«Je préfère m'enfoncer un clou dans le pénis que regarder du foot féminin»

Les Matildas ont atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde. Photo: IMAGO/AAP

AFP Agence France-Presse

Marty Sheargold, un humoriste qui officie sur la station de radio nationale Triple M, a déclaré qu'il «préférerait enfoncer un clou» dans son pénis plutôt que de regarder les «Matildas» lors de la Coupe d'Asie, organisée en 2026 en Australie. «Y a-t-il du sport masculin?» a-t-il ajouté, provoquant des rires parmi ses co-animateurs.

«Football Australia est profondément déçu par les commentaires inacceptables de Marty Sheargold sur Triple M concernant les Matildas», a déclaré la fédération dans un communiqué, tout en prenant note des excuses de l'animateur et de la radio. L'organisation a exhorté à des discussions «respectueuses et constructives sur le sport féminin et ses participants».

«De tels propos ne minimisent pas seulement les réalisations et contributions extraordinaires de notre équipe nationale féminine de football, mais ils ne reconnaissent pas non plus l'effet profond qu'elles ont eu sur le sport et la société australienne», ajoute-t-elle.

Mieux connue sous le nom de «Matildas», l'équipe féminine de football d'Australie joue régulièrement dans des stades à guichets fermés, attirant un public plus nombreux que l'équipe masculine et obtenant généralement de meilleurs résultats.

Co-organisatrices avec la Nouvelle-Zélande de la Coupe du monde féminine en 2023, les Matildas ont atteint les demi-finales, s'inclinant face à l'Angleterre devant 76'000 spectateurs à Sydney.