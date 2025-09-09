La Nati féminine fera sa rentrée face au Canada en octobre

L'équipe nationale féminine se réunira en octobre pour la première fois depuis l'Euro. Deux matchs amicaux sont prévus, dont un face au Canada à Lucerne.

1/2 La Nati et sa capitaine Lia Wälti joueront en octobre à Lucerne. Photo: TOTO MARTI

Ramona Bieri

Pour la première fois depuis l’Euro en Suisse, l’équipe nationale féminine se retrouvera en octobre. Le programme réserve un choc prestigieux: les joueuses de Pia Sundhage défieront les Canadiennes, championnes olympique 2021, le vendredi 24 octobre à 19h30 à la Swissporarena de Lucerne.

La rencontre aura un parfum de retrouvailles. La dernière opposition remonte à 2015, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, remportés 1-0 par les Canadiennes. Depuis, ces dernières ont atteint le sommet en décrochant l’or à Tokyo. Pour les Suissesses, ce rendez-vous constituera un test de poids dans la perspective des échéances à venir.

La billetterie ouvrira le vendredi 26 septembre à 14h via Ticketmaster. Par ailleurs, la Nati disputera un autre match amical à l’extérieur en octobre, dont la date et l’adversaire restent à définir. Le programme complet de la fin d’année sera communiqué ultérieurement.