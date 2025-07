La villa de Michel Platini à Cassis a été cambriolée

Michel Platini, triple Ballon d'Or, a été victime d'un vol à son domicile. Des trophées et médailles ont été dérobés dans sa villa à Cassis.

Trophées et médailles volés

Michel Platini a été cambriolé. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La villa de la légende du football français Michel Platini, située à Cassis dans le sud de la France, a été cambriolée. Plusieurs trophées et médailles y ont été volés, a appris vendredi l'AFP de source proche de l'enquête.

Cette source, confirmant une information de la station de radio française «RTL», a expliqué que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France (72 sélections entre 1976 et 1987) avait entendu du bruit dans son jardin tôt vendredi matin.

L'ancien président de l'UEFA, aujourd'hui âgé de 70 ans, s'est alors retrouvé devant un homme cagoulé et vêtu de noir, qui a pris la fuite, non sans avoir réussi à dérober plusieurs récompenses sportives, des trophées et médailles principalement. La brigade de recherches d'Aubagne est chargée de l'enquête.

Ballon d'or à trois reprises (1983, 1984, 1985), «Platoche» a notamment remporté une Coupe des clubs champions sous les couleurs de la Juventus Turin (1985). Avec les Bleus, dont il a également été le sélectionneur, Michel Platini a été champion d'Europe 1984 et a atteint deux fois les demi-finales de la Coupe du monde (4e en 1982, 3e en 1986).