Surprise! L'ASF a décidé de se tourner vers la Catalogne pour choisir son nouvel entraîneur. Rafel Navarro quitte Barcelone, où il était entraîneur-adjoint, et signe un contrat de trois ans avec la Fédération suisse.

Rafel Navarro est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale féminine. Photo: Fabian Michel

Blick Sport

Surprise! L'Association suisse de football a engagé Rafel Navarro comme entraîneur de l'équipe nationale féminine suisse. Le Catalan de 39 ans quitte le FC Barcelona Femení, où il a fait partie pendant six ans de l'une des équipes féminines les plus titrées d'Europe en tant qu'entraîneur adjoint, pour rejoindre immédiatement l'ASF et signer un contrat jusqu'à l'été 2029.

«Rafel Navarro a largement contribué aux grands succès de Barcelone ces dernières années. Au cours de son mandat, l'équipe a notamment remporté six titres de champion, cinq coupes et trois Ligues des champions féminines. En tant qu'entraîneur adjoint, il a largement contribué au développement de la philosophie de jeu du club», assure l'ASF.

«Un contenu nouveau, marquant et durable»

«Avec Rafel Navarro, nous recrutons un entraîneur qui possède une grande expérience internationale et une compréhension claire du développement moderne du jeu et de l'innovation. Au vu des résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent et des discussions que nous avons eues, Rafel nous a clairement fait comprendre qu'il allait apporter au football suisse un contenu nouveau, marquant et durable au cours des prochaines années», déclare Peter Knäbel, président de l'ASF.

«Rafel apporte non seulement une grande expertise, mais aussi une passion évidente pour le travail avec les joueuses et les entraîneuses. Sa manière d'encourager les gens et de former des équipes correspond parfaitement à notre vision, qui est de faire progresser le football féminin suisse dans son ensemble. L'objectif sera de l'intégrer davantage et plus directement dans le travail avec les jeunes», déclare Marion Daube, directrice du football féminin.

«Je suis très heureux de la confiance que m'accorde l'ASF et je me réjouis de contribuer au développement du football féminin suisse. La Suisse dispose d'un grand potentiel. Mon objectif est de le développer progressivement, en collaboration avec les joueuses et les membres du staff», déclare quant à lui le nouvel entraîneur national.