Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cassandra Korhonen a marqué à l'aller, mais la Roma était trop forte en ce match retour. Photo: keystone-sda.ch

Imane Saoud (23e) et Joana Marchao (59e) ont marqué, mais à aucun moment les Servettiennes n'ont cru pouvoir renverser la Roma ce jeudi. Devant 6000 spectatrices et spectatrices à La Praille, dont 2500 enfants invités qui ont mis une très jolie ambiance, les Genevoises ont sombré et se sont inclinées 2-7 après le 1-3 de l'aller. Une gifle face à des Romaines grandes favorites de cette double confrontation, qui signifie que l'Europe s'arrête déjà là pour les championnes de Suisse.

«C'est la formule, c'est comme ça. C'est difficile d'arriver en phase de groupes. Maintenant, on va tout faire pour gagner à nouveau le championnat et avoir le droit de tenter à nouveau notre chance, car Servette doit toujours avoir pour ambition de jouer la Champions League», a réagi la capitaine Paula Serrano, alors que se profile le choc du championnat ce week-end face à Zurich.

«On connaît le système de championnat en Suisse aussi, avec ces play-off. On va tout faire pour revivre des soirées comme celle-là et faire mieux. Il y avait du monde, il faut en profiter et aider le football féminin à se développer en Suisse. Il faut s'en servir», a assuré l'Espagnole.

Il aurait fallu un peu plus de chance au tirage

Il n'y aura donc pas de deuxième phase de groupe de la Champions League pour Servette après 2021/22 et le tirage au sort a été particulièrement cruel. Après un tour de qualification brillamment maîtrisé et ces victoires face au Pogon Szczecin et au PAOK Salonique, le SFCCF aurait eu besoin d'un peu de chance au tirage pour affronter un adversaire plus abordable. Cela n'aura pas été le cas et les Genevoises auront au moins eu le mérite de tenir 85 minutes au match aller, où le score était de 1-1 à ce moment-là.

«Ce soir, on a fait trop de cadeaux et ça ne pardonne pas à ce niveau. On doit apprendre, continuer», a encore dit Paula Serrano, bien consciente de l'écart qui séparait les deux équipes. En plus des trombes d'eau qui se sont abattues sur Genève, le déluge de buts a également fait mal.