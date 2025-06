1/22 Actuellement, l'équipe nationale suisse se trouve à Salt Lake City, aux Etats-Unis. Mais plusieurs joueurs pourraient bientôt changer d'air. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann , Lucas Werder et Toto Marti

L'été sera chaud! Oui, mais à quel degré? Blick fait le point sur le mercato qui attend les joueurs de la Nati.

Ardon Jashari

Lors de sa première saison à Bruges, le joueur de 22 ans s’est rapidement imposé comme un pilier de l’équipe. Récompensé à la fois du titre de meilleur joueur et de meilleur jeune du championnat belge lors des Pro League Awards, il a attiré l’attention bien au-delà des frontières. Pas étonnant, donc, qu’il figure déjà sur les radars de plusieurs clubs issus des cinq grands championnats européens.

En Allemagne, les médias évoquent un vif intérêt du Borussia Dortmund et une indemnité de transfert estimée à 35 millions d’euros. Séduit lui aussi, le sélectionneur national Murat Yakin ne tarit pas d’éloges à son sujet: «Son évolution est remarquable. Il n’est pas surprenant que des clubs encore plus prestigieux s’intéressent à Ardon. S’il continue sur cette voie, je le vois réussir dans n’importe quel grand club, aussi bien sportivement qu’humainement. Au final, c’est à lui de décider.»

Breel Embolo

L’attaquant de la Nati dispose encore d’une année de contrat, plutôt lucrative, avec l’AS Monaco. Autrement dit, si le club souhaite tirer un bénéfice de son transfert, il devra le vendre cet été ou lui proposer une prolongation. Âgé de 28 ans, le Suisse n’écarte aucune option: un départ dès ce mercato estival ou un transfert libre dans un an. Plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt, aussi bien dans les cinq grands championnats européens que dans le Golfe. Une chose semble acquise: la prochaine étape de sa carrière devrait lui offrir le dernier très gros contrat de sa vie de footballeur.

Dan Ndoye

L’ailier de 24 ans ne brille pas seulement à Bologne et avec la Nati: il suscite aussi l’intérêt de poids lourds en Angleterre, en Espagne et en Italie. D’après les informations de Blick, son avenir devrait se décider très bientôt – son départ de Bologne ne fait guère de doute.

Une indemnité de transfert de 40 millions de francs est évoquée. Si elle se confirme, le Vaudois deviendrait le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du football suisse.

Fabian Rieder

C’est sans doute le dossier de transfert le plus complexe au sein de la Nati. Le VfB Stuttgart a renoncé à lever l’option d’achat de 10 millions d’euros pour le joueur de 23 ans, tandis que le Stade Rennais, qui l’avait acquis pour 15 millions, ne compte plus sur lui… sans pour autant être prêt à le brader.

Le milieu de terrain a cruellement besoin d’un nouveau point de chute, un club où il pourra enfin s’imposer comme le titulaire en équipe nationale qu’on annonce depuis des années. La piste Bundesliga reste ouverte: Augsbourg, qui le convoitait déjà l’hiver dernier, est toujours intéressé. Tout autre scénario qu’un troisième club en trois saisons serait désormais une surprise.

Granit Xhaka

Officiellement lié à Leverkusen jusqu’en 2028, le capitaine de la Nati pourrait pourtant partir plus tôt que prévu. Selon les informations de Blick, les signes d’un départ anticipé se multiplient – et les rumeurs d’un retour au FC Bâle, relancées la semaine dernière, agitent déjà l’Allemagne. Des clubs sont intéressés, mais un come-back à Bâle semble encore prématuré. Même Murat Yakin tempère: «Il est encore au sommet physiquement, et il évolue à un tel niveau que je ne le vois pas revenir en Suisse de sitôt.» L’avenir du capitaine suisse s’annonce palpitant dans les semaines à venir.

Isaac Schmidt

Le Lausannois n’a disputé que 71 minutes en Championship cette saison. Et même si Leeds évoluera à nouveau en Premier League la saison prochaine, rien ne garantit que le Suisse bénéficiera de davantage de temps de jeu à l’échelon supérieur.

Pourtant, Murat Yakin le considère comme l’un des gagnants de l’année écoulée. L’option idéale? Un prêt dans un club où il pourrait enchaîner les matches – et si possible acquérir une première expérience du football international.

Un départ semble inévitable, et le sélectionneur en est lui aussi convaincu: «Il est clair que notre objectif, c’est que le plus grand nombre de joueurs soient en rythme pour les qualifications. Isaac doit trouver un club où il pourra jouer. Il a une attitude très positive, il est polyvalent… Je ne suis pas inquiet pour lui.»

Michel Aebischer

Il y a un an, il faisait encore partie des valeurs sûres de Bologne – et s’illustrait aussi avec la Nati lors de l’Euro. Mais cette saison, ses apparitions en Serie A ont été bien plus rares, en partie à cause d’une blessure à l’automne. Et ces dernières semaines, il n’était plus considéré comme un titulaire. A 28 ans, le Fribourgeois pourrait envisager un nouveau départ. La Bundesliga, qui a toujours représenté un objectif de carrière pour lui, pourrait bien être la prochaine étape.

Ricardo Rodriguez

Après sa saison réussie avec le Betis, le joueur de 32 ans a désormais tout en main, comme il l'a récemment révélé dans une interview avec Blick. Son contrat avec les Espagnols court encore pour une année, mais une option lui permet de quitter le club gratuitement d'ici au 30 juin. La famille Rodriguez se sent très bien à Séville - mais une aventure en MLS ou dans les pays arabes tenterait également l'international aux 127 sélections.

Yvon Mvogo

Héros de la remontée à Lorient, élu meilleur gardien de Ligue 2 et désormais libre de tout contrat. Le joueur de 30 ans devrait figurer sur la liste de tous les clubs à la recherche d'un gardien de but. Ses qualités et son jeu de gardien moderne sont indiscutables. Le Celtic, Parme, Augsbourg, Strasbourg et même Manchester United voulaient le gardien de la Nati l'été dernier. Un départ de Lorient n'est qu'une question de temps.

Zeki Amdouni

Le Genevois pourrait lui aussi changer d’air cet été. Actuellement prêté par Burnley à Benfica, Zeki Amdouni plaît au vice-champion portugais, mais l’option d’achat n’a pas été levée.

Il reste donc incertain de savoir s’il disputera la Coupe du monde des clubs avec Benfica après la pause internationale, ou s’il retournera à Burnley. Le club anglais, promu en Premier League, apprécie toujours les qualités du joueur de 24 ans.

D’autres clubs suivent le dossier de près. Mais pour s’attacher les services de Zeki Amdouni, il faudra sans doute s’acquitter d’un montant compris entre 15 et 20 millions de francs.