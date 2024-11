1/5 Le capitaine anglais Harry Kane met en garde ses coéquipiers contre Thomas Tuchel. «Tout le monde ne va pas l'aimer». Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

Harry Kane (31 ans) met en garde ses coéquipiers de l'équipe d'Angleterre. «Tous les joueurs n'aimeront pas le nouvel entraîneur», a déclaré Harry Kane au «Sun». Il s'agit de Thomas Tuchel, qui prendra en charge les «Three Lions» au début de la nouvelle année. Et le capitaine Harry Kane connaît parfaitement le nouvel entraîneur, puisque l'ancien coach du BVB et de Chelsea l'entraînait encore au Bayern de Munich jusqu'en juin dernier.

Après deux finales de l'Euro (2021 et 2024), ainsi qu'une demi-finale (2018) et un quart de finale (2022) lors de la Coupe du monde sous la direction de Gareth Southgate, l'objectif de l'Allemand au service de l'Angleterre est clair: remporter le premier titre depuis la Coupe du monde 1966 pour la mère patrie du football.

Harry Kane est sûr que Thomas Tuchel va tout sacrifier pour cet objectif et qu'il ne fera pas de concessions. «Il est vraiment discipliné dans ce qu'il veut et ne craint pas la confrontation s'il le faut».

Harry Kane se réjouit de retrouver son ex-entraîneur

Même à Munich, cette attitude n'aurait pas convenu à tous les joueurs. «Il est assez direct dans sa façon de parler, et il y avait peut-être quelques joueurs qui n'aimaient pas ça», explique l'attaquant vedette. Lui-même s'est bien entendu avec Thomas Tuchel et se réjouit de ses retrouvailles avec l'équipe nationale.

Bien que le style de Thomas Tuchel ne plaise pas à tout le monde, l'international aux 102 sélections envisage l'avenir de manière positive. «J'ai parlé avec les garçons qui ont joué sous ses ordres à Chelsea. Ils se sont bien entendus. Il aime la mentalité des joueurs anglais». De plus, Thomas Tuchel a réussi à trouver un bon équilibre entre un environnement détendu en dehors du terrain et un travail passionné et méticuleux sur le terrain.

«Thomas Tuchel a de l'énergie»

Tactiquement, l'Allemand est de toute façon l'un des meilleurs, mais il apporte aussi beaucoup d'énergie, ce qui est également central pour son poste. «Dans l'équipe nationale, il est important d'avoir cette énergie par petites touches, car on ne se voit pas chaque semaine».

L'ambiance au sein de l'équipe devrait être bonne après la montée en Ligue des Nations A sous la direction de l'entraîneur intérimaire Lee Carsley. Il reste à voir quels joueurs pourraient ne pas supporter l'énergie et l'exigence de Thomas Tuchel.