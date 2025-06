À vélo, Luis Enrique chante un hymne du PSG

Luis Enrique a profité d'une balade à vélo pour pousser la chansonnette.

Blick Sport

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a partagé une vidéo sur Instagram qui a suscité l’enthousiasme des supporters parisiens. Comme le rapporte «L’Équipe» et plusieurs médias, le technicien espagnol s’est filmé à vélo en train de chanter «Tous ensemble on chantera», un chant populaire des fans du PSG.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette démonstration de joie survient six jours après la victoire éclatante du club en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Dans la vidéo, Luis Enrique apparaît vêtu d’un équipement rendant hommage à sa fille décédée, via la fondation Xana qu’il a créée. S’adressant ensuite aux supporters dans un français presque parfait, il déclare: «Votre soutien avant, pendant et après le match a été incroyable, incroyable. Le meilleur reste à venir. Allez Paris!»

Selon «L’Équipe», l’entraîneur semble être rentré en Espagne après les célébrations. Le PSG se prépare maintenant pour la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet. L’équipe établira son camp de base à l’Université d’Irvine, près de Los Angeles. Cette vidéo de Luis Enrique illustre le lien fort qu’il a su créer avec les supporters du PSG depuis son arrivée. Sa simplicité et son engagement envers le club ont été salués par les fans, certains allant jusqu’à le considérer comme le meilleur entraîneur de l’histoire du PSG. «L’Équipe» rapporte également que Luis Enrique a lancé la pré-vente d’un t-shirt «We are the champions» via le site de sa fondation, prolongeant ainsi les célébrations de la victoire en Ligue des champions.