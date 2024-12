Entrée en scène de Lara Dickenmann

«Les études montrent que l'organisation des grands tournois comme ça font avancer le football féminin. Nous espérons que cela sera aussi le cas en Suisse», explique l'ambassadrice du tournoi et ex-internationale suisse. «Si j'étais 10 ans plus jeune, je donnerais tout pour participer. Mais mon corps ne me le permet pas», rigole la double vainqueure de la Ligue des champions avec Lyon (2011 et 2012).