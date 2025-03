Les joueurs de la Nati ont tenu à adresser un message vidéo à Alvyn Sanches, gravement blessé au genou et qui devrait être absent de longs mois. «C'est vraiment malheureux», regrette son coéquipier Dan Ndoye, qui espère le voir revenir plus fort.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les joueurs de la Nati sont allés vers le département communication de l'ASF dimanche soir, en arrivant à Saint-Gall, et ont adressé une demande spéciale aux vidéastes: enregistrer un message vidéo pour Alvyn Sanches.

Le milieu de terrain de 22 ans s'est en effet blessé gravement au genou, vendredi soir à Belfast, et sera absent durant de longs mois. «Ça fait vraiment mal», a commenté Murat Yakin, très affecté par cette grave blessure. Le sélectionneur a souvent prouvé au cours de sa carrière avoir du plaisir à donner leur chance à de jeunes joueurs. Les exemples sont nombreux et Bryan Okoh et Becir Omeragic, pour ne citer que ces deux joueurs-là, sont là pour le prouver. Même après des blessures, les deux hommes n'ont pas été oubliés par Murat Yakin, qui a toujours maintenu le contact.

«C'est vraiment malheureux ce qui est arrivé à Alvyn en fin de match. Une petite inattention et tout s'écroule... Un joueur plus expérimenté se serait peut-être retiré du duel. C'est terrible», a enchaîné le sélectionneur. Le verdict est en effet tombé dimanche: le joyau du LS souffre d'une lésion complète du ligament croisé antérieur du genou.

Dan Ndoye et ses coéquipiers de l'équipe nationale ont donc enregistré une vidéo pour soutenir le joueur du LS dans cette épreuve. «C'est vraiment malheureux ce qui lui est arrivé pour une première sélection... Sur une action aussi banale, se blesser très gravement, c'est horrible. C'est un super joueur, il va nous apporter ses qualités dans le futur et on lui souhaite de revenir le plus fort possible», a souligné l'ailier de Bologne, lui aussi marqué par cette blessure.