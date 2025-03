Les Barcelonaises ont remporté le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de manière souveraine. Parmi les buteuses du match contre Wolfsburg (4-1), on retrouve Sydney Schertenleib, joyau de la Nati.

Une joueuse de la Nati marque un but splendide avec le Barça

1/2 Barcelone exulte en quart de finale aller de Ligue des champions. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Sydney Schertenleib et Barcelone ont un pied en demi-finale de la Ligue des champions. Les tenantes du titre ont écrasé le VfL Wolfsburg en quart de finale aller à l’extérieur, s’imposant 4 à 1.

Devant plus de 13’000 spectateurs, Barcelone a mis la pression dès le début. A ce moment-là, la joueuse de la Nati était encore spectatrice. Elle a suivi la majeure partie du match depuis le banc de touche.

La défenseure de Wolfsburg Caitlin Dijkstra est à l’origine de la défaite de son équipe à la 26e minute. Elle a dévié malencontreusement le ballon du genou dans son propre but. Avec un doublé d’Irene Paredes (50e) et de Salma Paralluelo (52e), Barcelone a fait la différence peu après la pause.

D’abord un jaune, puis un but de rêve

Mais le moment fort pour nous autres Suisses n’est intervenu que peu avant la fin du match. À la 85e minute, Sydney Schertenleib entre en jeu alors que le Barça mène 3 à 1. La jeune femme de 18 ans entre en jeu à la place de nulle autre que la double détentrice du Ballon d'Or Alexia Putellas. Après une minute sur le terrain, elle écope d’un carton jaune pour une faute. Mais peu après, elle laisse éclater son grand talent.

Avec un peu de chance, elle parvient à garder le ballon dans la surface de réparation adverse et le glisse magnifiquement dans la lucarne droite. C’est la première fois qu’elle joue dans la catégorie reine et c’est un but de rêve, pour lequel elle est acclamée par ses coéquipières, quatre minutes à peine après son entrée en jeu. La Suissesse met ainsi un point final à la rencontre. La position de Barcelone pour le match retour de jeudi prochain (18h45) à domicile est donc confortable.