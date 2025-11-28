Rafel Navarro et l'équipe de Suisse féminine ont été vaincus par la Belgique lors du premier match officiel (amical) sous l'ère du nouveau sélectionneur espagnol. Il y a toutefois des enseignements intéressants à tirer de cette première sortie, notamment certains choix opérés par Rafel Navarro, à commencer par celui de titulariser la joueuse de Barcelone Sydney Schertenleib au coeur du jeu. Elle fait partie des joueuses qui ont réussi leur match.