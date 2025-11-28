DE
Sydney Schertenleib au top
Les Suissesses à la peine offensivement pour la première de Rafel Navarro

La Suisse du nouveau sélectionneur Rafel Navarro n'a pas été en mesure de prendre le dessus sur la Belgique, s'inclinant 2-1 ce vendredi soir. Découvrez les notes de notre journaliste envoyé spécial en Espagne.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Rafel Navarro et l'équipe de Suisse féminine ont été vaincus par la Belgique lors du premier match officiel (amical) sous l'ère du nouveau sélectionneur espagnol. Il y a toutefois des enseignements intéressants à tirer de cette première sortie, notamment certains choix opérés par Rafel Navarro, à commencer par celui de titulariser la joueuse de Barcelone Sydney Schertenleib au coeur du jeu. Elle fait partie des joueuses qui ont réussi leur match. 

Tim Guillemin

