Une ex-star de Monaco condamnée pour agression sexuelle

Wissam Ben Yedder a été condamné mardi à une peine avec sursis. Photo: AFP

Nicolas Horni et BliKI

Selon plusieurs médias français, l'ancien joueur professionnel de Monaco Wissam Ben Yedder a été condamné à deux ans de prison pour agression sexuelle. La peine a été assortie d'un sursis.

En septembre 2023, Wissam Ben Yedder, en état d'ivresse, aurait attiré une jeune femme de 23 ans dans sa voiture, l'aurait conduite chez lui et l'aurait agressée sexuellement alors qu'elle était encore dans le véhicule. Il se serait en outre masturbé. Au tribunal, il a reconnu avoir conduit en état d'ivresse, mais a indiqué toutefois ne pas se souvenir de l'agression sexuelle.

Le Parquet a demandé une peine plus lourde

Le Parquet a inculpé l'ancien international français pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, conduite en état d'ivresse et résistance à l'autorité publique. De ce fait, elle a demandé une peine de deux ans et demi de prison, dont un an effectif derrière les barreaux et un an et demi avec sursis.

Finalement, Wissam Ben Yedder a été condamné à une peine avec sursis pour agression sexuelle. Il doit en outre payer une amende de 5000 euros et rendre son permis de conduire pour six mois.

Sans contrat

L'ancien coéquipier du joueur de la Nati Breel Embolo tombe donc de plus en plus bas. Actuellement, une autre procédure à son encontre est en cours pour viol présumé. Depuis le mois de mai, il est également en instance de divorce. Le mois prochains, l'international français aux 19 sélections devra répondre devant la justice des violences psychologiques subies par son épouse.

Sur le plan sportif, ce n'est pas plus reluisant. La saison dernière, Ben Yedder était encore le meilleur buteur et le capitaine des Monégasques. Mais cet été, le club a mis fin à son contrat. Depuis, le délinquant sexuel, désormais condamné, est sans emploi.