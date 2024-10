Yverdon en haut, Sion en bas Le LS et Servette placent des joueurs en top et en flop

Qui a convaincu et qui déçu lors de la 9e ronde de la Super League? Blick présente l'équipe la plus performante... et celle des joueurs qui auraient préféré ne pas être là! Et il y a des Romands de chaque côté.