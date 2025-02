1/7 La main sur le cœur: Antonio Marchesano fait ses adieux aux fans du FCZ après le match. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Florian Raz

Paolo Tramezzani n'a pas montré beaucoup d'émotions après la défaite d'Yverdon à Zurich. Le Mister, pas mécontent de la prestation de son équipe malgré le revers, était très calme en conférence de presse. Puis est survenue une question sur Antonio Marchesano. Et là, l'Italien s'est animé. «C'est notre Roberto Baggio!»

Roberto Baggio, rien que ça! Un joueur de classe mondiale, vice-champion du monde, vainqueur de la Coupe Uefa, champion d'Italie, un numéro 10 de légende pour les Italiens et même pour tout le monde du football. C'est dire l'enthousiasme que Paolo Tramezzani démontre envers «Tonino» Marchesano en évoquant «une personnalité et un joueur particuliers».

«J'ai même tremblé avant le match»

Peut-être est-ce une bonne chose qu'Antonio Marchesano lui-même ne soit pas dans la salle de presse du Letzigrund à ce moment-là. Il a déjà suffisamment à digérer ce soir-là. A commencer par le fait qu'il était lui-même nerveux, «comme il ne l'avait peut-être jamais été avant un match. J'ai même tremblé».

Le Tessinois a disputé 295 matches pour le FCZ. Après son départ surprise pour Yverdon, le club lui a offert ce samedi des adieux en bonne et due forme. Le couple de présidents Canepa et le chef sportif Milos Malenovic lui ont offert des fleurs et des maillots commémoratifs. La Südkurve a proposé un magnifique et un joli «Oh Tonino - Marchesano», chanté sur l'air de «Bella ciao».

Antonio Marchesano accepte les cadeaux avec gratitude. Mais lui-même n'est pas d'humeur à en faire. En cercle avant le coup d'envoi, il fait passer un message à ses coéquipiers. «Il a dit à quel point ce match était important pour lui», raconte Christian Marques après le match. «Il a dit que nous devions tout donner».

Yanick Brecher et Antonio Marchesano parlent de penalty au téléphone

Puis vient le moment, qui paraissait inévitable: Mounir Chouiar fait faute sur Moussa Baradji, penalty pour Yverdon. Bien sûr, Antonio Marchesano prend le ballon et défie son pote Yanick Brecher. Soit exactement la scène dont les deux hommes ont patlé jeudi au téléphone! «Finalement, c'était un duel psychologique», admet Yanick Brecher après le coup de sifflet final. «Et il s'est mieux mis dans ma tête que moi dans la sienne». Et puis le gardien du FCZ fait encore preuve de grandeur: «Je lui accorde ce but».

Bien sûr, «Tonino» Marchesano n'exulte pas après avoir inscrit le 1-1. En revanche, il révèle plus tard comment il a remporté son duel avec Yanick Brecher: «J'avais déjà choisi mercredi le coin dans lequel j'allais tirer un penalty si j'en avais un». Prévoyant!

L'écharpe de la Südkurve

Et il est désormais l'heureux propriétaire d'une écharpe de la Südkurve. Celle-ci lui est remise après le match, lorsqu'il est sans doute le premier et peut-être le dernier joueur d'une équipe adverse à pouvoir se faire acclamer par le virage zurichois.

Il porte ensuite fièrement son nouvel accessoire en direction des vestiaires. Tout en sachant qu'un vent froid souffle sur Yverdon dans la lutte contre la relégation. Mais qui sait? Peut-être Antonio Marchesano apprendra-t-il même à ses coéquipiers à marquer des buts. Alors qu'Yverdon démontre au Letzigrund pourquoi il possède la deuxième plus mauvaise attaque du championnat en manquant quatre occasions nettes, lui en est déjà à trois buts en cinq apparitions depuis son arrivée dans le Nord-vaudois.