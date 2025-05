1/10 L'entraîneur du Servette FC Thomas Häberli félicite le FC Bâle. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

C’est le champion en titre, YB, qui a offert la couronne au FC Bâle. En concédant un 0-0 sur la pelouse de Servette, les Bernois ont officiellement cédé leur trône d’un point de vue comptable. Pourtant, YB mène deux victoires à une face au FCB cette saison. Mais après 35 journées, l’écart est trop grand. «Le FCB a su faire preuve d’une constance inégalée au moment clé», admet le capitaine bernois Loris Benito.

Même son de cloche du côté de Giorgio Contini. Pour l'entraîneur, c’est cette régularité qui explique le sacre bâlois. «En fin de saison, ils ont su exploiter leurs qualités, leur efficacité, et retrouver l’envie de gagner, tandis que la concurrence fléchissait.» Résultat: sept victoires d’affilée pour Bâle, pendant que Servette et YB ne récoltaient que huit et onze points respectivement.

Xherdan Shaqiri: 17 «points» en 7 matches

Thomas Häberli, coach de Servette, n’a aucun doute: ce titre porte un nom. «Ce que Shaqiri a fait est phénoménal. Ces dernières semaines, il a à lui seul fait basculer quasiment tous les matchs», souligne l'ancien international. Il faut dire que le gaucher bâlois a claqué neuf buts et délivré huit assists lors des sept dernières victoires de son équipe. «Félicitations à Bâle, et surtout à Shaq – chapeau bas!»

Giorgio Contini ne tarit pas d’éloges non plus. «Shaq n’est pas seulement un type bien, c’est aussi l’un des plus grands talents du pays.» L’ex-assistant de la Nati estime que Shaqiri a prouvé qu’il avait encore l’étoffe d’un leader. «C’est lui qui a embarqué toute l’équipe dans ce fameux “flow”.»

La «déclaration de guerre» de Loris Benito

À Berne, l’amertume est réelle: YB n’est pas champion pour la deuxième fois seulement depuis 2017. Mais Loris Benito se projette déjà. «On a manqué notre objectif. Mais pour une fois, j’aime bien ce rôle de chasseur. L’année prochaine, on attaquera à fond.» Une première petite pique en direction de Bâle.

Le duel entre ancien et nouveau champion aura d’ailleurs lieu dès dimanche à Berne. «On veut prouver que cette saison, le FCB a été moins qu'YB en confrontation directe», conclut Loris Benito, prêt à relancer la guerre des trônes.