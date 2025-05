Servette et David Douline veulent relever la tête

David Douline et le SFC reçoivent YB dimanche à la Praille. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Toutes vos questions portent sur notre défaite à Bâle... C'est normal. Mais nous, on doit se tourner vers YB.» David Douline ne s'est pas montré agacé du tout lors de la conférence de presse de vendredi, à la Praille, mais le milieu de terrain du SFC a tout de même tenu à recentrer le débat. Oui, Servette a pris une claque au Parc Saint-Jacques (5-1), mettant un terme à ses rêves de titre. Mais non, le championnat n'est pas fini. Et les Grenat veulent absolument battre YB ce dimanche à Genève (16h30) pour espérer terminer deuxième.

Servette veut la deuxième place

Tiens, d'ailleurs, si Bâle bat le FC Bienne en finale de la Coupe, ne vaudrait-il pas mieux terminer troisième, et s'assurer d'un automne européen, plutôt que deuxième et potentiellement se retrouver éliminé de toutes compétitions après un tirage défavorable? La question est légitime, car cette saison, Servette a payé pour le savoir, se retrouvant éjecté de l'Europe après avoir subi le pire tirage possible (Braga et Chelsea). La deuxième place offre en effet un ticket pour les qualifications de la Champions League, où rien ne sera facile. Mais Thomas Häberli ne veut pas en entendre parler.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Nous sommes des compétiteurs, nous voulons terminer le plus haut possible, c'est tout. L'objectif du début de saison était d'être dans le top 4, c'est à dire européens. On sait que ce ne sera pas simple, les cinq équipes classées de 2 à 6 veulent cette deuxième place, mais nous aussi», assure l'entraîneur du Servette FC, qui enregistre le retour d'Anthony Baron, mais sera privé de Steve Rouiller et de Théo Magnin, mais aussi d'Alexis Antunes (suspendu). «Julian von Moos a lui recommencé les entraînements», précise le technicien.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations